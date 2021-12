Banca Don Rizzo apre uno sportello a Marsala 

21/12/2021 11:00:00

Inaugurato a Marsala, in piazza Piemonte e Lombardo, uno sportello della Banca Don Rizzo di Alcamo.

"In un constesto isolano sociale ed economico sempre più asfittico dove scontiamo il gap dell’insularità in cui i grossi gruppi bancari chiudono gli sportelli in Sicilia la Banca Don Rizzo di Alcamo va controcorrente e conferma il ruolo di banca del territorio sempre a servizio della comunità con la nuova filiale di Marsala. La banca in un ottica di sviluppo ed ottimizzazione della rete commerciale trasferisce una sua agenzia nel centro di Marsala", le parole di Gaetano Castagna Coordinatore regionale in Sicilia della FABI per le BCC.

Lo sportello, dotato di strumenti evoluti che consentono ai clienti di operare autonomamente, offre tutti i servizi alla clientela ed è gestito da Sergio Samannà.

All'inaugurazione erano presenti il presidente di Banca Don Rizzo Sergio Amenta, il vice presidente Nicola Colabella, il direttore Antonio Pennisi e il vice-direttore Francesco Leone.

“Il riposizionamento dello sportello di Marsala, che segue di qualche settimana l’apertura della filiale di Menfi – ha commentato il presidente Sergio Amenta – rientra nel progetto di potenziamento e riorganizzazione della rete commerciale in ottica di vicinanza ai bisogni della clientela e presidio del territorio coerente con la nostra storia di banca locale.”

Secondo il direttore Antonio Pennisi “Marsala è la città di grande tradizione imprenditoriale ed esprime un elevato potenziale anche in vista dell’attivazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR)”.