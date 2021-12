Trapani, via il Festival Organistico "In Tempore Natali"

21/12/2021 07:00:00

Ha preso il via il Festival Organistico “Città di Trapani” – In Tempore Natali, organizzato in collaborazione tra la Città di Trapani, l’Ente Luglio Musicale Trapanese e la rivista on line Loft Cultura e l’Associazione ‘Ciuri’, presieduta da Filippo Peralta.

Ieri si è svolto il primo dei sei concerti per organo - con protagonista Stefano Pellini - in programma fino all’8 gennaio tre le Chiese coinvolte del centro storico del capoluogo: Maria SS. Del Soccorso (Badia Nuova), San Pietro e la Cattedrale di San Lorenzo.

A portare i saluti istituzionali della Città di Trapani è stato ieri il sindaco, Giacomo Tranchida, seguito dal direttore artistico della manifestazione, il Maestro Leonardo Nicotra, che ha anche illustrato il programma dei seguenti prossimi appuntamenti:

Questo il programma completo dei concerti:

23 DICEMBRE 2021, ore 21.00

Organo La Grassa: Franco Vito Gaiezza, Carmen Pellegrino, Leonardo Nicotra, Elide d’Atri

Chiesa “San Pietro” (posti disponibili 150)



30 DICEMBRE 2021, ore 19.30

Franco Vito Gaiezza (organo), Klizia Prestia (soprano), Stefan Mircea Cutean (flauto)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150)



4 GENNAIO 2022, ore 21.00

Leonardo Nicotra (organo), Lucia Nicotra (soprano)

Chiesa “Badia Nuova” (posti disponibili 70)



6 GENNAIO 2022, ore 19.30

Leonardo Nicotra (organo), Marta Pasquini (violino)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150



8 GENNAIO 2022, ore 19.30

Claudio Di Massimantonio (organo)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150)