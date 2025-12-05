Sezioni
Cultura

» Spettacoli
05/12/2025 18:23:00

Chris Clun torna a Trapani il 13 dicembre col suo nuovo spettacolo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/chris-clun-torna-a-trapani-il-13-dicembre-col-suo-nuovo-spettacolo-450.jpg

Chris Clun torna a Trapani.

L'artista palermitano si esibirà al Cine-Teatro Don Bosco il 13 dicembre col suo nuovo spettacolo: TOXOPLASMOSI.

Uno spettacolo di stand-up comedy sulla maternità moderna e altre malattie immaginarie ripercorrendo la gravidanza e quel magico momento in cui tutti, ginecologi, parenti, influencer e cassiere del supermercato diventano esperti. "Toxoplasmosi" è uno spettacolo comico che racconta l’odissea della maternità oggi, tra ecografie 3D, cuscini ergonomici, baby monitor con l’intelligenza artificiale e ansie che negli anni '90 non esistevano. Un viaggio tragicomico tra i consigli non richiesti, l’infanzia contemporanea tutta bio Montessori e quella degli anni ’90, fatta di ciucci abusivi, pannolini di carta vetrata e seggiolini improvvisati. Uno show che mette a confronto due mondi: quello dei genitori di ieri, che crescevano figli a istinto e quello dei genitori di oggi, che crescono figli a linee guida, forum e device con app. Perché la toxoplasmosi forse non l’hai mai presa, ma l’ansia… quella sì. 

Biglietti sul sito Eventbrite o chiamando il 3505011247



