L'Aura Trio incanta il Teatro Sollima di Marsala

02/12/2025 15:00:00

L’atmosfera intima del Teatro Eliodoro Sollima ha fatto da cornice perfetta al concerto dell’Aura Trio. Le attese del pubblico sono state ampiamente superate da un’esecuzione equilibrata tecnicamente e profonda emotivamente, confermando la statura artistica di un ensemble ormai rodato. Il sodalizio, formato da Simona Foglietta al violino, Maria Antonietta Gramegna al violoncello e Anna Rosaria Valanzuolo al pianoforte, ha incantato una platea attenta e partecipe, riscuotendo ampi e meritati consensi al termine di ogni brano. L’evento, inserito nella stagione promossa dall’Accademia Beethoven con il sostegno del Ministero della Cultura, dell’Assessorato allo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia e del Comune di Marsala, ha dimostrato ancora una volta l’impegno costante dell’istituzione nel portare proposte di alto livello nel territorio, arricchendone il panorama culturale.

Inserito in una stagione sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana e dal Comune di Marsala, il concerto ha valorizzato pagine cameristiche italiane poco frequentate. L’apertura con l’“Andante e Allegro” op. 67 di Vincenzo De Megnio ha messo in evidenza la buona intesa del trio, confermata anche nelle due Romanze di Niccolò van Westerhout: nella prima, dedicata al violoncello, Gramegna ha evidenziato un fraseggio morbido, mentre nella seconda Foglietta ha restituito con precisione le linee melodiche del violino.

Il programma si è concluso con il Trio in La maggiore di Giulio Ricordi, interpretato con coesione e rigore. Il pubblico ha salutato con un applauso prolungato la performance, a cui è seguito un breve bis: la “Napolitana” di Constantin von Sternberg.

La Stagione Beethoven, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero, prosegue domenica 7 dicembre alle ore 18, sempre al Teatro Sollima, con il concerto “Armonie e Swing” di Giuliana Pantaleo (voce e flauto) e Giuseppe Gambino (chitarra).

Il Concerto di Capodanno è invece in programma sabato 3 gennaio alle 18 al Teatro Impero. Sul palco saranno presenti 50 orchestrali e un corpo di ballo in costumi storici. I biglietti sono disponibili su Tickettando e presso la biglietteria de I Viaggi dello Stagnone.



