Mazara, al teatro Garibaldi il talk "Mi prendo cura: come gestire il denaro..."

Martedì 2 dicembre alle ore 18:00 farà tappa al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo il talk “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”, appuntamento inserito nel percorso nazionale di educazione finanziaria “Conversazioni sul denaro”.
L’iniziativa, che sarà registrata e trasformata in un podcast, è organizzata da UniCredit, Tlon e Chora & Will Media, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Oltre al talk, i partecipanti potranno assistere a un laboratorio filosofico e a una lezione di educazione finanziaria.
“L’incontro – sottolinea l’assessore alla Partecipazione e Politiche Giovanili Gianfranco Casale – è particolarmente consigliato a giovani coppie, studenti delle scuole superiori e universitari interessati ai temi finanziari, così come a tutti gli appassionati di economia, filosofia e cultura”. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.
È necessaria la prenotazione tramite il link.
Casale aggiunge: “È un’occasione rara per vedere da vicino come nasce una puntata dal vivo e per seguire conversazioni sulla corretta gestione del denaro. Un momento per comprendere come le scelte economiche si intrecciano con desideri, relazioni e progetti”.
Dopo la registrazione del podcast, gli esperti UniCredit terranno una lezione dedicata agli strumenti concreti per una gestione consapevole del denaro. A seguire, il team di Tlon — guidato dalla filosofa Maura Gancitano — condurrà un laboratorio per esplorare il proprio rapporto con il denaro attraverso domande, valori e pratiche di consapevolezza.
Interverranno
- Vincenzo Lapiccirella – Responsabile Retail Business Sicilia UniCredit
- Clara Morelli – Chora & Will Media
- Alessandro Cascavilla – Economista e docente Università Unitelma Sapienza
- Maura Gancitano – Filosofa, co-fondatrice di Tlon
- Giannalisa Fontana – Responsabile Retail Business Management Sicilia UniCredit
- Ivana Neffat – Coordinatrice Banking Academy
Programma della serata
- 17:30 – Registrazione partecipanti
- 18:00 – Podcast live Grano (Will–Chora)
- 18:20 – Lezione di educazione finanziaria
- 18:40 – Laboratorio Tlon + UniCredit
- 19:30 – Conclusioni
La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.