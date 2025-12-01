Mazara, al teatro Garibaldi il talk "Mi prendo cura: come gestire il denaro..."

01/12/2025 13:10:00

Martedì 2 dicembre alle ore 18:00 farà tappa al Teatro Garibaldi di Mazara del Vallo il talk “Mi prendo cura: come gestire il denaro per avere cura di sé e dei propri cari”, appuntamento inserito nel percorso nazionale di educazione finanziaria “Conversazioni sul denaro”.

L’iniziativa, che sarà registrata e trasformata in un podcast, è organizzata da UniCredit, Tlon e Chora & Will Media, con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Oltre al talk, i partecipanti potranno assistere a un laboratorio filosofico e a una lezione di educazione finanziaria.

“L’incontro – sottolinea l’assessore alla Partecipazione e Politiche Giovanili Gianfranco Casale – è particolarmente consigliato a giovani coppie, studenti delle scuole superiori e universitari interessati ai temi finanziari, così come a tutti gli appassionati di economia, filosofia e cultura”. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti.

È necessaria la prenotazione tramite il link.

Casale aggiunge: “È un’occasione rara per vedere da vicino come nasce una puntata dal vivo e per seguire conversazioni sulla corretta gestione del denaro. Un momento per comprendere come le scelte economiche si intrecciano con desideri, relazioni e progetti”.

Dopo la registrazione del podcast, gli esperti UniCredit terranno una lezione dedicata agli strumenti concreti per una gestione consapevole del denaro. A seguire, il team di Tlon — guidato dalla filosofa Maura Gancitano — condurrà un laboratorio per esplorare il proprio rapporto con il denaro attraverso domande, valori e pratiche di consapevolezza.

Interverranno

Vincenzo Lapiccirella – Responsabile Retail Business Sicilia UniCredit

– Responsabile Retail Business Sicilia UniCredit Clara Morelli – Chora & Will Media

– Chora & Will Media Alessandro Cascavilla – Economista e docente Università Unitelma Sapienza

– Economista e docente Università Unitelma Sapienza Maura Gancitano – Filosofa, co-fondatrice di Tlon

– Filosofa, co-fondatrice di Tlon Giannalisa Fontana – Responsabile Retail Business Management Sicilia UniCredit

– Responsabile Retail Business Management Sicilia UniCredit Ivana Neffat – Coordinatrice Banking Academy

Programma della serata

17:30 – Registrazione partecipanti

– Registrazione partecipanti 18:00 – Podcast live Grano (Will–Chora)

– Podcast live (Will–Chora) 18:20 – Lezione di educazione finanziaria

– Lezione di educazione finanziaria 18:40 – Laboratorio Tlon + UniCredit

– Laboratorio Tlon + UniCredit 19:30 – Conclusioni

La partecipazione è gratuita, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.



