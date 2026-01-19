Mazara: sabato e domenica al Teatro Rivoli lo spettacolo teatrale “Tango, monsieur?”

19/01/2026 00:00:00

Debutto ufficiale nel panorama culturale mazarese per l’Associazione culturale “Non solo Arte”, che si presenta al pubblico con lo spettacolo teatrale “Tango, monsieur?”, in programma sabato 24 gennaio alle ore 21.00 e domenica 25 gennaio alle ore 18.00 al Cine Teatro Rivoli di Mazara del Vallo.

La pièce, scritta dal commediografo catanese Aldo Lo Castro, è una brillante commedia a ritmo di tango, costruita come un divertente crescendo narrativo in cui si intrecciano comicità, mistero e situazioni surreali. Gli eventi si sviluppano passando con leggerezza dai toni del giallo a quelli del grottesco e dell’assurdo, accompagnando lo spettatore verso un finale tanto immaginabile quanto sorprendente.

Uno spettacolo dinamico e coinvolgente, in cui gli attori si alternano nei ruoli di mattatori e spalle, dando vita a una messa in scena vivace e ricca di ritmo. Sul palco saliranno Vito Ubaldini, Marilena Colicchia, Laura Calia, Rosaria Calandrino, Gaia Giacalone, Giuseppe Caradonna e Paolo Barranca, affiancati dal Corpo di Ballo della “Dance Academy L’Etoile”, con la direzione artistica di Rebecca Armata.

L’adattamento e la regia sono firmati da Paolo Barranca, che guida il debutto della nuova associazione culturale, nata con l’obiettivo di promuovere il teatro e le arti performative sul territorio.

Particolare attenzione è rivolta ai giovani: per entrambe le repliche è previsto l’ingresso gratuito per gli studenti delle scuole superiori, un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al teatro come esperienza culturale e formativa.



