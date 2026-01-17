"Makari 5": ad Erice e San Vito Lo Capo i casting per le comparse 

17/01/2026 17:00:00

La produzione della serie televisiva “Makari 5” apre i casting per la selezione di comparse. La ricerca è rivolta a uomini e donne tra i 18 e gli 80 anni, residenti in provincia di Trapani.

Luogo e date dei casting

23 gennaio : Uffici Movie Sicily – Via Giuseppe Cesarò 99/B , Erice Casa Santa

: Uffici Movie Sicily – , 24 gennaio: Teatro Comunale di San Vito Lo Capo

La produzione precisa che saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della Pubblica Amministrazione e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente (ad esempio pensionati con Quota 100).

Le riprese della nuova stagione sono previste da febbraio a giugno 2026 e si svolgeranno in provincia di Trapani. Un’opportunità interessante per chi desidera vivere da vicino l’esperienza di un set televisivo di una delle serie più amate ambientate in Sicilia.



