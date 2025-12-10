Marsala, al Teatro Impero arriva il musical “Sister Act – Una suora sotto copertura”

10/12/2025 13:25:00

Venerdì 12 dicembre, alle 21.30, il Teatro Impero di Marsala ospiterà il musical “Sister Act – Una suora sotto copertura”, una delle produzioni più amate del panorama italiano.

Un titolo che, come il film da cui prende ispirazione, promette risate, ritmo e una colonna sonora capace di trascinare il pubblico dall’inizio alla fine.

La storia segue le avventure di una cantante che, dopo aver assistito a un crimine, si ritrova a nascondersi in un convento. Da questo incontro tra mondi nasce una serie di situazioni comiche, momenti di caos creativo e un coro di suore che, grazie alla protagonista, scopre il potere liberatorio della musica. Tra numeri gospel, coreografie vivaci e un cast affiatato, lo spettacolo punta a regalare una serata leggera ma di grande impatto scenico. L’arrivo di Sister Act a Marsala rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione teatrale, confermando l’impegno della città ad accogliere produzioni di qualità e a valorizzare l’offerta culturale del territorio. I biglietti sono disponibili in prevendita presso I Viaggi dello Stagnone e Minimarket Sanguedolce.

Per informazioni: 351 223 5089.



