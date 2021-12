Marsala, adesso al lungomare si può passare con la macchina. Ecco come 

21/12/2021 17:23:00

Dopo le proteste degli automobilisti per i lavori che chiudono il centro del lungomare di Marsala per quattro mesi, impedendo di passare con le auto, il Comune corre ai ripari. Ed è stato trovato un modo per fare passare le auto in un senso, dal porto in direzione centro (cioè verso Viale Isonzo, per capirci). Si è infatti improvvisata una corsia nel parcheggio del "salato", tra l'isola ecologica e il monumento ai Mille. La notizia buona è che pertanto si può passare con l'auto, mentre prima per andare in centro bisognava fare giri lunghissimi, tra vie intasate di auto. La notizia cattiva è che per realizzare questo bypass, è stato eliminato parte del parcheggio, che è molto comodo.

In pratica, il flusso di auto che proviene dall'area portuale si immette sulla corsia di destra all'interno del Parcheggio Comunale, prosegue per il corridoio che sfocia sul piazzale del Monumento ai Mille, quindi percorrerà un breve tratto dell'area di cantiere per poi proseguire per il Lungomare Boeo.

Rimane invariata la circolazione per chi proviene dalla zona Circoli velici: superando l'incrocio con viale Isonzo, sarà poi obbligato a immettersi su via Santa Lucia. Il provvedimento della Polizia Municipale che istituisce il percorso alternativo è sospeso nelle giornate di svolgimento del Mercato del Contadino (di regola la Domenica), limitatamente alla fascia oraria 7:00/14:00.

Per capire cosa stanno facendo al lungomare, qui c'è un nostro articolo.