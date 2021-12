Dilaga il Covid nelle scuole, ma il Ministro dice no ad una riapertura a fine Gennaio

22/12/2021 15:27:00

"L'allungamento vacanze natalizie fino a metà o tutto Gennaio è una misura sbagliata». Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi rispedisce al mittente l'ipotesi circolata negli ultimi giorni, quella di un possibile allungamento delle vacanze di Natale in caso di aumento dei contagi. «La scuola è il comparto che con più prontezza ha risposto all'invito alla vaccinazione», ha detto a Uno Mattina, «C'è una risposta da dare al Covid che è, appunto, la vaccinazione. I positivi nelle scuole sono lo 0,50%, le classi in quarantena sono 10 mila su 400 mila: il problema è cosa avviene fuori dalla scuola».

Nelle ultime settimane sempre più classi in quarantena per segnalazioni di positivi e, con i numeri crescenti, il tracciamento è arrivato in ritardo. Molte scuole hanno chiuso con uno o più giorni di anticipo e il pensiero di molti è andato alla possibile non riapertura dopo le vacanze.

Per l'Associazione nazionale presidi è un scelta poco efficace che porta a problemi per i ragazzi come si è già visto nei mesi del lockdown. «A meno che non venga messo a punto un piano in cui si stabilisce che nelle scuole si rientra il 18 gennaio, ma con tutti i ragazzi vaccinati».

La maggior parte dei casi si stanno segnalando nei bambini fra i 5 e gli 11 anni, quelli per cui la vaccinazione è iniziata solo adesso e non ha ancora grandi numeri.