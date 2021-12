Al Medical Center di Trapani c'è il Day Surgery, per gli interventi di piccola chirurgia

23/12/2021 07:00:00

E' stato inaugurato a Trapani il Day Surgery, in Via Partanna angolo via Marsala.

“La struttura – afferma il Dr. Pino Verde, amministratore della Società – si offre al territorio come punto di riferimento per la piccola chirurgia da esplicitarsi in giornata, offrendosi così come importante valvola di sfogo per le numerose liste di attesa del pubblico. In tal senso abbiamo coinvolto una vasta gamma di professionisti per coprire le specialistiche di riferimento chirurgico più richieste nel territorio, con la speranza di venire incontro alle innumerevoli esigenze dei pazienti. Grande specializzazione, alta professionalità, strutture all’avanguardia sono le parole d’ordine per diventare leader nel territorio. ”

Erano presenti all'inaugurazione professionisti specialisti in chirurgia, il Direttore Amministrativo dell’ASP di Trapani, Mons. Genovese, Vicario del Vescovo.