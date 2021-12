Atletica: Grande successo per l'A.S. Sprint nella premiazione provinciale Fidal

24/12/2021 10:00:00

Organizzata dal Comitato provinciale di Trapani FIDAL, si è svolta domenica 19 dicembre, presso lo Stadio Municipale “G. Mancuso” di Paceco, la premiazione dei migliori atleti della provincia in ambito giovanile. Presenti alla manifestazione diverse società sportive del territorio (Cinque Torri Trapani, Real Paceco, Società C.S. di Valderice), sono state premiate tutte le categorie: dalla esordienti alla cadetti. Grande il successo dell’ASD Atletica Leggera Sprint di Angelo Badalucco, che ha visto in totale la premiazione di suoi 53 ragazzi: 23 con le magliettine (avendo partecipato a due incontri su tre) e 30 con le medaglie (avendo partecipato a un incontro su tre). La manifestazione si è svolta per l’intera mattinata, dalle ore 9 alle ore 13, e ha visto protagonisti allievi dell’ASD sia di Trapani che di Marsala, dai 5 ai 14 anni. Particolarmente soddisfatto il Presidente Badalucco, per l’impegno dei suoi allievi e i risultati raggiunti nel corso dell’anno.