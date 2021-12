Natale con rissa in piazza a Mazara del Vallo

Cade da quattro metri di altezza dopo una lite: grave un uomo a Castelvetrano

Un uomo di 62 anni di Castelvetrano, A.C., è in prognosi riservata dopo una caduta di circa 4 metri da un parapetto in via Tagliata. L’uomo sarebbe stato spinto da una giovane, A.C., 23 anni, dopo una lite e avrebbe perso...