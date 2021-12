Eventi culturali: ad Alcamo la mostra "Storie di sbarchi", a Partanna e Marsala gli incontri con l'autore

29/12/2021 02:00:00

ALCAMO: CHIESA ECCE HOMO MOSTRA FOTOGRAFICA “STORIE DI SBARCHI”.

Nell’ambito del palinsesto “Alcamo a Natale 2021” presso la chiesetta Ecce Homo in Piazza Mercato, da ieri e fino al 6 gennaio, è possibile visitare la mostra fotografica di Giuseppe Di Giorgio “Storie di Sbarchi”; questi gli orari di apertura: fino al 1^ gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, dal 2 al 6 gennaio dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Giuseppe Di Giorgio è nato nel 1962 a Campofiorito, un paesino dell’entroterra siciliano, fin da piccolo è stato attratto dal mondo dell’arte ed affascinato dalla cinematografia; si avvicina alla fotografia nel 2006 durante un viaggio in Ucraina, in seguito si interessa di fotografia umanista, ispirandosi a Jacob Riis, privilegia il fotogiornalismo oltre che la Street Photography. Dal 2016, quale documentarista Volontario del Nucleo Operativo Sbarchi di Trapani, ha documentato il fenomeno dei migranti che sbarcano nel porto siciliano.

“Storie di Sbarchi”, il titolo della mostra, sta per storie di naufraghi strappati alla morte dai barconi in affondamento e sopravvissuti, avvolti in coperte di cellofan lucente e portati in salvo da associazioni umanitarie di salvamento. I migranti sbarcati nei porti - rifocillati, sottoposti al soccorso sanitario di emergenza che, anche con pochi mezzi disponibili, viene gestito con professionalità ed umanità da tutti gli attori intervenuti - sono persone disperate che abbandonano il proprio territorio alla ricerca di fortuna e della dignità perduta”.

Partanna - Alle Scuderie del Castello Grifeo di Partanna, il 4 gennaio 2022 alle ore 17:30, la presentazione del Libro di Alfonso Lo "Cascio 1943: La "Reconquista" dell'Europa - Dalla conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia. L'evento organizzato dall'associazione "Il Medioevo", vedrà l'introduzione del sindaco di Partanna Nicolò Catania, dell'asessore ai Beni Culturali, Noemi Maggio, e del presidente dell'associazione Medioevo Vincenzo Gulotta. Dialogherà con l'autore Antonino La Commare, coordina Vito Zarzana.

Marsala - Presso la Biblioteca Sociale Ex Libris di OTIUM/ets in Marsala via X maggio 106, Mercoledì 29/12 ore 19.00 Mario Valentini racconta “Vangeli nuovissimi”, Quodlibet Edizioni, conversa Renato Polizzi.

"Riconosciamo nel testo di Valentini la sua verve umoristica che di tanto in tanto si squarcia per lasciare ascoltare una seconda voce, quella che apre orizzonti di riflessione. Ancora una volta leggiamo, nel testo di Valentini, una scrittura bella, pulita, incisiva apace di parlare al lettore in maniera diretta. Concludiamo con questo importante incontro la rassegna BIBLIOTECHE PIAZE DEL SAPERE novembre-dicembre di OTIUM, ad accompagnare il firma copie una performance musicale di Giacomo Maria Carpa. Si ringraziano la Cantina Colomba Bianca per il generoso sostegno all’evento".

Mario Valentini (Messina 1971) ha studiato a Bologna e vive a Palermo, dove insegna, scrive vangeli e altri libri di narrativa. I suoi primi racconti sono stati pubblicati sulla rivista «Il semplice». Ha pubblicato Voglia di lavorare poca (Portofranco, 2001), In certi quartieri (Mesogea, 2008), Come un sillabario (Mesogea, 2015), Così cominciano i serial killer (Mesogea, 2018), La minsucola (Exòrma, 2018).