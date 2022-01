05/01/2022 08:17:00

La Th Alcamo costretta a dare forfait dalla Final 4 di Coppa Sicilia prevista a Palermo Domenica 9 Gennaio prossimo.





Purtroppo le diverse posivita al Covid che hanno interessato l'intero gruppo squadra in queste settimane hanno impedito alla formazione di Benedetto Randes di riprendere regolarmente gli allenamenti dopo la sosta di Natale e di conseguenza la dirigenza del Sodalizio Alcamese ha deciso di comunicare al comitato regionale Sicilia della Federazione Pallamano la rinuncia a partecipare alla manifestazione. " Abbiamo sperato fino all'ultimo di prendere parte alla Final 4 anche in formazione rimaneggiata " dichiara il Presidente Gaspare Randes, " ma altre nuove positività nelle ultime ore si sono aggiunte alle precedenti registrate nell'intero Gruppo squadra e per tanto a malincuore abbiamo comunicato che non saremo ai nastri di partenza della manifestazione che in condizioni normali ci vedeva favoriti alla vittoria finale. Ci tenevamo davvero a partecipare per la prima volta e vincerla la Coppa Sicilia di Serie B, purtroppo a Fermarci è stata il Covid, a questo punto speriamo che per la ripresa del campionato il prossimo 22 Gennaio di avere tutta la squadra al completo " ha concluso il Massimo dirigente della Th Alcamo Gaspare Randes. Intanto dovrebbe essere il Messina quinto in classifica a prendere il posto della capolista del campionato cadetto in Coppa Sicilia, proprio la formazione Peloritana sarà l'avversaria della Th Alcamo alla ripresa del campionato di serie B al Nuovo Pala Verga.