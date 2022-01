Covid. Ospedali pieni, nuovi posti letto a Marsala e Mazara. Ma il picco deve ancora arrivare

12/01/2022 06:00:00

I reparti Covid sono pieni, anche in provincia di Trapani. Nascono così nuovi posti letto per fronteggiare l’emergenza e l’aumento dei ricoveri da Covid.

E’ Marsala, soprattutto a soffrire l’incremento dei ricoveri, con l’ospedale che perde altri due reparti, ginecologia e pediatria.



In provincia di Trapani si sono superati gli 11 mila positivi. Marsala conta oltre 2200 casi, Trapani più di 2000. Il picco però deve ancora arrivare in tutta la Sicilia.



Intanto anche ieri si sono registrati disagi all’Hub vaccinale di Marsala, nonostante le rassicurazioni del sindaco Grillo e dell’Asp che avevano previsto anche il Teatro Impero per le vaccinazioni. Come non detto, la ressa al di fuori dell’Hub e la folla dentro sono l’immagine di una carenza di personale che grava sulle spalle di chi sta nell’hub a cercare di vaccinare più persone possibili.

La Sicilia verso il picco

Occorrerà aspettare qualche altro giorno prima che in Sicilia si raggiunga il picco dei positivi totali, raggiunto da Umbria e Toscana e verso cui vanno altre cinque regioni.

Lo indicano le analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le applicazioni del Calcolo 'M.Picone', del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr).

Previsioni che dunque allungano la curva e che fanno ipotizzare altri giorni di passione nell'isola dove due parametri su tre - l'aumento dei ricoveri, con un tasso di occupazione dei posti letto del 31%, e il rapporto dei contagi rispetto alla popolazione - hanno superato i livelli di guardia per cui si fa sempre più concreto il passaggio dell'isola da 'gialla' ad 'arancione'. I nuovi casi sono 13.231. I ricoverati sono 1.386.

83 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 163, 20 casi in più rispetto a ieri.Gli attualmente positivi si incrementano di 10.673 unità attestandosi su un numero totale di 129.313.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 3.383 casi, Catania 2.708, Messina 1.562, Siracusa 1.502, Trapani 488, Ragusa 970, Caltanissetta 1.093, Agrigento 1.392, Enna, 133.





I numeri in provincia di Trapani

Aumenta ancora il numero dei positivi al Covid-19 in provincia di Trapani. Sono 11572 gli attuali contagiati, secondo il report inviato dall'Asp di Trapani e aggiornato all'11 gennaio.

C’è un ricoverato in più in terapia intensiva rispetto a ieri, sono 8 i pazienti, stabili i ricoverati in semi intensiva 16, 84 in degenza ordinaria, 14 in RSA o Covid hotel. Le città con più contagi: Marsala ha 2286 positivi, poi Trapani 2098 e Castelvetrano con 1032.

Questi i numeri aggiornati nelle 24 città della provincia, tra parentesi il dato di ieri – Alcamo 970; Buseto Palizzolo 50; Calatafimi-Segesta 158; Campobello di Mazara 453; Castellammare del Golfo 366; Castelvetrano 1032 ( 986) ; Custonaci 224; Erice 867 (787); Favignana 88; Gibellina 64; Marsala 2286 (2113); Mazara del Vallo 887 (810) ; Paceco 426; Pantelleria 199; Partanna 283; Petrosino 124; Poggioreale 36; Salaparuta 64; Salemi 129 (106); San Vito Lo Capo 188; Santa Ninfa 174; Trapani 2098 (1883); Valderice 387; Vita 19.

Totale casi attuali positivi 11572 (ieri erano 10.756); Deceduti in totale 465 (/); Guariti in totale: 22805; Ricoverati in Terapia intensiva attuali: 8; Ricoverati del territorio in Terapia semi-intensiva attuali 16; Ricoverati in degenza ordinaria: 84; Ricoverati in RSA e Covid Hotel 14. Tamponi molecolari, dato parziale: 290; Tamponi per la ricerca dell’antigene: 1551.













268 under 19 in terapia intensiva

Al 5 gennaio, sono 268 gli under19 ricoverati in terapia intensiva per Covid, rispetto ai 263 della settimana precedente.

I numeri più alti si registrano nella fascia d'età 16-19 ed in quella inferiore ai 3 anni.

Lo rileva la Società italiana di pediatria (Sip).

In particolare, i ricoverati in terapia intensiva nella fascia inferiore ai 3 anni di età sono 68 al 5 dicembre; nella fascia 3-5 anni sono 24; nella fascia 6-11 sono 39; nella fascia 12-15 sono 61 ed in quella 16-19 anni sono pari a 76.



Il virus in Italia

Sono 220.532 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute: si tratta di un numero mai registrato in Italia finora in un giorno.

Ieri erano stati 101.762.

Le vittime sono invece 294, in aumento rispetto a ieri, quando erano state 227.

Sono 2.134.139 gli attualmente positivi al Covid in Italia, 129.542 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 7.774.863 e i morti 139.559. I dimessi e i guariti sono invece 5.500.938, con un incremento di 90.456 rispetto a ieri.

Sono 1.375.514 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 612.821. Il tasso di positività è al 16%, stabile rispetto al 16,6% di ieri. Sono 1.677 i pazienti in terapia intensiva, 71 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 185. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 17.067, ovvero 727 in più di ieri.

A livello nazionale il tasso di occupazione di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale di 2 punti raggiungendo il 26% e, in 24 ore, il tasso cresce in 5 regioni: continua a salire in Valle d'Aosta, dove arriva al 46% e con +3% la Liguria raggiunge il 39%.