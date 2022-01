I Sindaci di Marsala, Trapani e Mazara confermano la chiusura delle scuole 

16/01/2022 19:04:00

Nonostante il decreto del Tar che, bloccando la chiusura delle scuole a Siracusa, di fatto ammonisce tutti i Sindaci siciliani a non scavalcare le leggi dello Stato, i Sindaci di Marsala, Trapani e Mazara confermano che da domani le scuole saranno chiuse.

E' chiaro che il provvedimento del Tar non si applica in automatico agli altri Comuni, ma mette i Sindaci con le spalle al muro, anche perchè rischiano anche penalmente una denuncia per interruzione di pubblico servizio e abuso d'ufficio, secondo alcuni amministrativisti.

Il Sindaco di Marsala Grillo decide di continuare perchè a Marsala "nessuno ha fatto ricorso" (se lo avessero fatto, avrebbero vinto, è chiaro). A Trapani invece il Sindaco Tranchida si avventura in un'altra giustificazione: "I dati epidemiologici di Trapani non sono paragonabili al resto della Sicilia". Il realtà sono paragonabili eccome, e sono addirittura sotto la media (a proposito, qui i dati sui contagi di oggi in Sicilia).

Quindi, domani scuole chiuse. La sensazione è che però non durerà molto...