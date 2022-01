Medici no-vax in Sicilia: 38 sospesi a Catania, 168 attendono il provvedimento a Messina

22/01/2022 13:15:00

38 medici no vax sono stati sospesi dall'Ordine dei medici di Catania. I nominativi dei sanitari verranno trasmessi al Nas per evitare che possano continuare ad esercitare la professione. La decisione è stata presa al termine della riunione del consiglio direttivo dell'Ordine.

I medici sono stati già invitati a vaccinarsi ma nessuno di questi ha ultimato il ciclo vaccinale. Addirittura molti non avrebbero fatto alcuna dose ed emerge che c'è chi non ha mai risposto alle sollecitazioni dell'Ordine inviate per Pec.

Nei giorni scorsi c'era stata la sospensione di altri 10 medici a Palermo, mentre l'ordine dei medici di Messina ha valutato la posizione di 168 medici non vaccinati per i quali scatterà la sospensione. Nonostante l'avviso dell’Asp nelle settimane scorse, non hanno dato risposta e una volta scaduti i termini scatta la sospensione.