Erice, il M5S prepara le elezioni. Nei prossimi giorni il nome del candidato sindaco

23/01/2022 22:00:00

Si è svolta una riunione preparatoria del MoVimento 5 Stelle di Erice in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. Alla riunione, tra gli altri, ha partecipato anche Maurizio Oddo, architetto, Professore di Progettazione Architettonica e Urbana presso l'Università degli Studio di Enna Kore, dove attualmente è Presidente del Corso di Laurea quinquennale in Architettura, che ha illustrato le linee guida per la redazione del programma del M5S ericino, che sarà concretamente elaborato da tavoli tematici di prossima costituzione.

Durante la riunione il senatore Vincenzo Maurizio Santangelo, il consigliere e vicepresidente del consiglio comunale di Erice, Alessandro Barracco, hanno annunciato di voler coinvolgere la cittadinanza e che ci sarà la possibilità per quei cittadini che vorranno diventare parte attiva del cambiamento di avanzare la propria candidatura.

Il senatore Santangelo ha poi dettato il cronoprogramma in vista delle elezioni dal quale si evince che è imminente l'annuncio del candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle di Erice, atteso già nei prossimi giorni.