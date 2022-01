27/01/2022 20:10:00

Una morte che sconvolge una comunità.

Tragedia a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Sofia Costantino, 25enne mamma di una piccola bambina, è morta improvvisamente, probabilmente per un malore. La giovane, molto conosciuta in città, ha lavorato come banconista in alcuni bar nel comune del Palermitano.

Dolore e sgomento nella comunità, sotto choc per l'improvvisa morte. Sulle pagine social della 25enne si leggono tanti messaggi con frasi che evidenziano il dolore per la perdita di una ragazza solare.