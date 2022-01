Cosa sappiamo della bambina di due anni uccisa dal Covid 

31/01/2022 09:50:00

Ha commosso e sconvolto l'Italia la storia di Givevra, morta per Covid-19 a 2 anni.

Trasferita sabato da Catanzaro a Roma per una grave insufficienza respiratoria, è morta ieri all’ospedale Bambino Gesù. Le sue condizioni già all’arrivo nel nosocomio della Capitale erano apparse disperate tanto che «i team medici non hanno avuto neanche il tempo di intervenire» ha spiegato l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato.

La notizia della sua morte, ha scritto il sindaco di Mesoraca Annibale Parise, «lascia un intero paese scosso e distrutto» visto che è «volata in cielo una piccola creatura di appena due anni, bella, raggiante e dal sorriso meraviglioso».

Ginevra Soressa viveva a Mesoraca, un comune con poco più di seimila abitanti in provincia di Crotone. La sera del 28 gennaio viene trasferita nel reparto pediatrico dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Repubblica racconta che la bambina aveva i polmoni compromessi, serie difficoltà a respirare, e una saturazione al minimo tollerabile. Subito è stata sottoposta a ventilazione assistita. Ma la rianimazione di Catanzaro è un reparto per adulti. Il settore pediatrico non c’è. Così come in nessun ospedale della Calabria, aggiunge il quotidiano. Le terapie intensive neonatali funzionano per i neonati di una trentina di giorni. I pazienti dai due mesi in su finiscono tutti negli stessi letti di Rianimazione.



Ma il bambino, conclude il quotidiano, è un paziente con caratteristiche ed esigenze precise, che ha bisogno di professionalità specifiche. Per questo si è deciso di trasferire Ginevra fuori regione nel minor tempo possibile. E per l’ennesima volta l’ospedale migliore per un bambino calabrese è stato l’aereo, come hanno commentato alcuni. Per fare presto sabato pomeriggio è stato organizzato dalla Prefettura di Catanzaro un volo con un mezzo dell’Aeronautica Militare, un C-130J della 46esima Brigata Aerea di Pisa. A bordo un’ ambulanza con la piccola ed una équipe medica. Dopo l’arrivo a Ciampino, la bambina è stata portata dalla stessa ambulanza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Ma qui la piccola paziente è arrivata «già intubata e in condizioni disperate, con insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali». Nonostante tutti i tentativi dei sanitari la bambina è morta poche ore dopo l’arrivo in ospedale.