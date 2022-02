Pantelleria, venduto all’asta l’hotel di Cala Levante

08/02/2022 22:00:00

650 mila euro è il prezzo di aggiudicato all'asta. Così è stata acquisita la struttura alberghiera che si trova in una delle più belle e suggestive località di Pantelleria.

Incastonato tra cala Tramontana e cala Levante, l’albergo domina il mare. La vendita ha avuto luogo il 3 febbraio scorso per via telematica. Un vero affare per chi se lo è aggiudicato, visto che il prezzo di partenza iniziale proposto alla prima vendita del 2021, andata deserta, ammontava a 1,8 milioni di euro. Il fortunato compratore se lo è aggiudicato per la cifra di 650 mila euro.

L’hotel di Cala Tramontana è stato messo in vendita dal tribunale di Marsala. Si tratta di una struttura polifunzionale turistico-ricettiva posizionata in un luogo da favola. In origine era un antico deposito per il vino ma circa 15 anni fa è stata trasformata in una struttura destinata all’ospitalità. Dispone di sette camere private, con bagno privato oltre a una sala polifunzionale e magazzini. Ad oggi si trova in buono stato di conservazione. Cala Levante sorge sul tratto di costa orientale tra Cala Tramontana e l’arco dell’elefante ed è una delle cale più famose e frequentate dell’isola. Come se tutto ciò non bastasse questa è una delle zone con i fondali più belli, e per questo meta ambita dai sub.