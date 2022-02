Sono state riasfaltate alcune strade di Marsala

12/02/2022 12:15:00

Continua a Marsala il ripristino del manto stradale in diverse zone del territorio comunale, laddove è già stata effettuata la propedeutica scarificazione. Un primo intervento ha riguardato via Trapani, all'altezza dell'incrocio per la contrada Santi Filippo Giacomo/Rakalia.

Interessate sono pure le contrade Fontanelle, Bufalata e Strasatti, nonché alcuni tratti di via Mazara e vicolo Paestum. Nel centro urbano, il rifacimento del manto bituminoso riguarderà nei prossimi giorni via Stefano Bilardello e Vicolo Piancina.

“Se il bel tempo ci aiuta completeremo anche quest'altra fase degli interventi, fermo restando che anche qui siamo davanti ad un'emergenza che stiamo fronteggiando con le poche risorse a disposizione, afferma l'assessore Arturo Galfano. Resteranno altre strade dove sarà necessario ripristinare qualche tratto; mentre per le vie Del Fante e Alcide De Gaspare continuo a sollecitare il direttore dei lavori esterno, il responsabile del procedimento di Palermo e il commissario coordinatore di Roma affinchè riprenda la posa della nuova rete fognante e, successivamente, rendere pienamente percorribili entrambe le strade”. Sul punto, va detto che proprio ieri si è svolto l'incontro tra i tecnici incaricati e l'Impresa per programmare la definitiva ripresa degli interventi su cui l'Amministrazione Grillo continua a chiedere un'accelerazione, al fine di concludere i lavori entro il mese corrente.

La giunta incontra i sindacati

Nuovo confronto, a Palazzo Municipale, tra l'Amministrazione comunale di Marsala e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali. A Giorgio Macaddino (UIL), Paolo Pagoto (CSA), Piero Genco ed Enzo Milazzo (CGIL), il sindaco Massimo Grillo e il suo vice Paolo Ruggieri hanno illustrato il Piano triennale delle Opere Pubbliche e il Documento unico di programmazione che, in pratica, racchiudono l'ampia progettualità che attualmente caratterizza l'azione di governo della città. A cominciare dalle grandi opere che sono state oggetto del recente incontro a Roma del sindaco Grillo con i competenti Ministeri, quali la bretella autostradale (134 milioni) e l'ammodernamento della Stazione Ferroviaria (2,3 milioni), quest'ultima inserita nel PNRR come il collegamento di circa due km tra aeroporto di Birgi e linea ferroviaria Marsala/Trapani (40 milioni circa). Sul tavolo di discussione anche un'altra opera strategica per lo sviluppo della città, il Porto: “Dalla voce del presidente Musumeci, a Marsala il mese scorso, abbiamo preso atto della disponibilità della Regione ad elaborare il progetto per la sua realizzazione, per la quale occorrono circa 50/60 milioni. A breve avremo un nuovo incontro a Palermo, assieme all'assessore Falcone ed ai dirigenti tecnici regionali”. Le Organizzazioni sindacali, hanno pure chiesto lo stato dei lavori per diversi altri progetti su cui è impegnata l'Amministrazione comunale: Waterfront (in attesa del parere di impatto ambientale); Passaggi a livello da eliminare (sei i progetti e di questi, tre - c.da Terrenove, via Grotta del Toro e Lipari – sono progetti definitivi, già vagliati dal Consiglio comunale); Piste ciclopedonali (sia quella urbana che l'altra per i lidi sud saranno oggetto di confronto in Consiglio comunale, ma occorre superare talune problematiche legate a parcheggi, aree di sosta, servizi necessari per una migliore mobilità nei tratti urbani ed extraurbani interessati). Sugli ultimi sviluppi riguardanti le ex Aree Militari della città, il vice sindaco Ruggieri ha precisato che “il recente incontro a Marsala con il sottosegretario Mulè ha avviato la procedura per il Protocollo d'Intesa con Aeronautica Militare, Demanio e Regione Sicilia, al fine di concedere al Comune l'idroscalo con i Capannoni Nervi e l'ex deposito munizioni di via Dante Alighieri”.