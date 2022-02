 L'anatema di Nanni Moretti: "Con questi dirigenti non vinceremo mai"

13/02/2022 20:00:00

Venti anni fa esatti: Berlusconi aveva vinto le elezioni da circa un anno, quelle del 61 a 0 in Sicilia, e l'opposizione sembra allo sbando, tramortita. Il movimento dei cosiddetti "girotondi" nato pochi giorni prima, quando un gruppo di cittadini si ritrovò davanti al palazzo di Giustizia di Milano per chiedere il rispetto della magistratura e della Costituzione.

Il 2 febbraio 2002 a Roma, in piazza Navona, la manifestazione del comitato parlamentare del centrosinistra "La legge è uguale per tutti" sta per finire, quando il regista,attore, produttore cinematografico e vincitore della palma d'oro a Cannes come miglior film "la stanza del figlio", chiede la parola. Il suo grido di dolore scuote tutto il fronte della sinistra: «È stata una serata inutile, con questi dirigenti non vinceremo mai. Ci vorranno generazioni prima che il centrosinistra torni a vincere». Dietro a lui ci sono Francesco Rutelli e Piero Fassino. Moretti - osannato dal pubblico - si riferisce proprio a loro. La maledizione resterà nella storia, anche se la protesta dei girotondini evaporerà nel giro di qualche mese.

Ma lo stesso in quell'occasione affermò: "non è il mio mestiere, non ci riesco a parlare con Rifondazione Comunista, ma è il loro,devono trovare unità a sinistra ". Imputò a Rutelli e Fassino lo scarso rispetto delle opinioni delle persone senza un minimo di autocritica,perché non sapevano più parlare alla testa all'anima e al cuore delle persone. Poi mi dispiace dirlo "con questo tipo di dirigenza non vinceremo mai. Qualcuno obietterà che il centrosinistra sta governando la nazione dal 2013. Si tenta la confutazione, quella fu una vittoria di Pirro,perché complice una legge elettorale pessima il "porcellum", la coalizione Italia Bene Comune di csx non ebbe la maggioranza al senato.

Nella legislatura portata al termine, con tre esecutivi, Letta, Renzi e Gentiloni si alleò con Berlusconi, Alfano, Verdini, finanche Miccichè non proprio dei socialdemocratici, tutto legittimo ma nulla di sinistra. Adesso si riparte con Letta, a Marsala con una "vacatio" del circolo territoriale del PD criticato quando era in vita da quello "infante" Online Nilde Iotti. Nel frattempo è attuale "l'anatema di Nanni Moretti".

Vittorio Alfieri