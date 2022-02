Buseto Palizzolo, il letto del fiume Rio Forgia è pieno di detriti

14/02/2022 20:00:00

Il letto del fiume Rio Forgia che si trova nel centro abitato del Comune di Buseto Palizzolo è in condizioni pietose e soprattutto pericolose.

Come potete vedere nella gallery fotografica, allegata all'articolo, è ostruito da pietre, vegetazione e rifiuti che, nel caso di pioggia potrebbero ostruire il naturale corso dell'acqua provocando straripamenti.

Nei mesi scorsi il maltempo ha provocato danni enormi in tutta la Sicilia, compresa quella occidentale, per settimane si è discusso di interventi, di manutenzione e pulitura dei fiumi e dunque di prevenzione, purtroppo però, di queste azioni neanche l'ombra e il risultato, un po' in tutto il territorio, è quello che vediamo lungo il fiume Rio Forgia.