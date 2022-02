Erice, situazione "indecente" in via Gela

19/02/2022 17:00:00

“Una situazione indecente in via Gela”. Così la definisce la consigliera comunale di Erice Simona Mannina che ha chiesto all'amministrazione comunale di intervenire con urgenza per “effettuare le necessarie opere di urbanizzazione”.



Una via che risulta in “stato di totale abbandono da anni, nessuna opera di manutenzione è stata effettuata”. La consigliera sottolinea la “primaria importanza” della strada, e che “gli abitanti hanno difficoltà persino a raggiungere le proprie abitazioni. In secondo luogo per gli abitanti di via dell'Acquedotto, via storica di questo Comune, che diventa impraticabile al ricorrere delle copiose piogge, le quali portano sulla riferita via tutti i detriti della via Gela”.



La consigliera chiede quindi di intervenire per fare tutte le opportune manutenzioni ordinarie e straordinarie per rendere la strada percorribile e sicura.