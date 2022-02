Operazione antimafia in Sicilia, tutti i nomi dei coinvolti

Ecco tutti i nomi dei soggetti coinvolti nell'operazione antimafia di oggi in Sicilia. Custodia cautelare in carcere per: Alesci Andrea, Alesci Lo Presti Antonino Santo, Biondo Giovanni, Bonaffini Antonino, Brunini Jordan, Campo Gianluca,...