A Marsala arriva il Circo Orfei.  Al via la XIV rassegna teatrale "Lo Stagnone... scene di uno spettacolo"

24/02/2022 14:00:00

Le grandi attrazioni internazionali del Circo Rinaldo Orfei a Marsala dal 24 febbraio al 7 marzo. Il complesso circense di Tayler Martini propone uno spettacolo inedito e ricco, con artisti pluripremiati al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, uno show di successo che sta spopolando in Sicilia.

Il confortevole chapiteau si trova nella piazza lungomare Salinella, in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; domenica ore 16.30 e ore 19.30; lunedì 7 marzo ore 17.30; martedì riposo. Visita allo zoo, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00. Lo show circense si svolgerà in piena sicurezza nel rispetto delle norme anti-Covid, mascherina da portare con sé.

Tradizione circense, comicità, musicalità, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche e novità s’intersecano nello show, con una grande parata di artisti. Tra le prestigiose attrazioni, i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Clown D’Oro al Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari. Lo straordinario numero di felini, tigri e leoni guidati da Francesco Berosini. La tecnologia e l’innovazione approdano al circo con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer.

In pista il defilè di animali esotici, cammelli, zebre, lama, pony, bisonti europei, zebu’, struzzi e il gigante della pista, Pippo l’ippopotamo. Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori con la donna laser, uno spettacolo che riserva anche un gran finale e tante altre attrazioni che saranno intervallate dai clown musicali, i Bazan.

****

Parte la XIV^ Rassegna teatrale “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo”, organizzata dalla Compagnia Teatrale “SIPARIO” diretta da Vito SCARPITTA, Una rassegna ricca di eventi che ospiterà autori , attori e musicisti di un certo spessore culturale e comunicativo sul territorio Marsalese. La rassegna con la compartecipazione del comune di Marsala, parte il 20 Marzo 2022 alle 18.00 al teatro Impero di Marsala e propone 7 spettacoli. Abbiamo voluto intitolare questa rassegna “Lo Stagnone…scene di uno spettacolo” prendendo spunto da, quell’angolo di paradiso che è appunto Lo Stagnone di Marsala. Li ormai da troppi anni è in stato di abbandono l’ ex idroscalo del dismesso 35° Gr.r.a.m.. Riteniamo sia una iniziativa interessante per Cultura ed Ambiente e che svolge un servizio di valorizzazione di quella parte di Stagnone dimenticata da molto tempo.

La Rassegna in questo momento particolare, vuole dare un messaggio di speranza, di vita e di ritorno alla normalità. RICOMINCIAMO…. con Accademia dei Guitti con una esilarante farsa “Donnacavalerrè” per chiudere con gli artisti del momento I Gemelli di Guidonia con band dal vivo “ Tre x due tra Radio e Tv! In mezzo tanta musica…Portrair of red con il Trio Dario Silvia band che presenterà il nuovo disco e il maestro Aldo Bertolino e ancora, Dune Mosse Tribute a Zucchero con Big Band di 12 musicisti , il ritorno al teatro Impero di Marisa Laurito con Gianni Conte “Nuie Simm’è d’ò Sud” , Ass. Arco con “L’Italia se desta..o quasi e la Sipario con “Quando l’alba si colora…il musical".

****

Il tour teatrale dei fratelli Sansone al Teatro Impero di Marsala - Si chiama ‘Fratelli...ma non troppo!’ l’irriverente spettacolo che I Sansoni porteranno nei teatri siciliani con ben tre date. Fratelli nella vita e sul lavoro I Sansoni, nome d’arte di Fabrizio e Federico Sansone, promettono di far ridere a crepapelle gli spettatori siciliani. Lo spettacolo, prodotto da Vivo Concerti, per le tre date siciliane sarà organizzato da Agave Spettacoli che ha scelto Catania, Marsala e Palermo per l’evento più divertente della prossima primavera. ‘Fratelli...ma non troppo!’ farà il suo debutto nazionale proprio a Catania al Teatro Metropolitan il 26 marzo. Il tour si sposterà poi a Marsala, in provincia di Trapani, al Teatro Impero il 29 marzo e poi, anche a Palermo al Teatro Golden il prossimo 8 aprile.

Lo spettacolo: Fabrizio e Federico sono due fratelli che hanno due personalità totalmente contrapposte. Durante la loro crescita, queste diversità sfociano nelle classiche liti fraterne ma si trovano a fare i conti con la realtà del mondo del lavoro; Federico per trovare lavoro è costretto ad andare via dalla sua terra. Deciderà di lasciare la sua Sicilia e suo fratello Fabrizio, nonostante tutto? Il tutto si svilupperà in 90 minuti.

Note sugli artisti

Campioni del web con più di 400 milioni di visualizzazioni totali in soli 3 anni su tutte le piattaforme digitali (Facebook, Youtube, Instagram e TikTok) - grazie al contenuto “IO non SONO RAZZISTA, però…” che, da solo, ha totalizzato più di 30 milioni di visualizzazioni - I Sansoni hanno debuttato a teatro nel 2018 con il loro primo spettacolo “Fratelli, ma non troppo!”, che li ha portati a riempire il calendario eventi nella loro Sicilia, ma anche in due importanti appuntamenti a Roma e Pescara che hanno riscontrato un grande successo di critica e pubblico. Numerosi anche le presenze in televisione come: la conduzione di alcune puntate con Maddalena Corvaglia di “Paperissima Sprint” su Canale5, la conduzione di “Top5 - Ciao Darwin” il programma in streaming del più noto show “Ciao Darwin”, l’ospitata durante la finale de “Il Festival di Castrocaro”, condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino in diretta su Rai2, la conduzione della rubrica quotidiana di attualità in chiave ironica nel programma “Ogni Mattina” in onda su Tv8 condotto da Adriana Volpe. Nella primavera dello stesso anno lanciano il primo show interattivo “comEDYteVOI”; tre appuntamenti in diretta ogni lunedì sera dal 24 maggio sulle loro piattaforme digitali con protagonista assoluto il pubblico.

*****

Le Edizionidellassenza alla Biblioteca Ex Libris di OTIUM - Alla biblioteca Ex Libris_OTIUM al 106 di via XI maggio a Marsala, Venerdì 25 ore 19.00 appuntamento con un nuovo marchio editoriale: Le Edizionidellassenza. A raccontare questa nuova esperienza editoriale nata a Palermo due graditissimi ospiti: Luisa Stella scrittrice e drammaturga e Girolamo Lombardo direttore editoriale.

Edizionidellassenza sulla denominazione affascinate e intrigante qualche anticipazione dal direttore editoriale: “È accaduto e accade che scrittori, del passato o del presente, italiani e stranieri, dopo aver avuto riconosciuto − da parte di un certo numero di lettori, critici e altri autori − il valore delle proprie opere, siano poi caduti nell’oblio. E questo, per disparati e non sempre intelligibili motivi. Per lo più misterioso è il destino delle opere, seppure, in qualche caso, ci sembra d’intuire che, a determinarne la sparizione, siano state o siano le leggi del mercato, o l’annientante pervasività di tendenze nuove, o − capita anche questo – certe forme di autosegregazione a cui gli scrittori stessi talvolta si condannano. Le Edizionidellassenza, marchio editoriale dell’associazione Voce d’Autore, si propongono di rivolgere la loro attenzione ad alcuni di questi autori, nonché di far conoscere in Italia scrittori, poeti e drammaturghi stranieri le cui opere, pur essendo tradotte in varie lingue e note in più paesi, sono pressoché sconosciute in Italia. Per ciascuno degli autori vengono pubblicate più opere raccolte in cofanetto. Ciò, lasciando comunque al lettore la possibilità di acquistare ciascun libro separatamente. La casa editrice, fondata a Palermo nel 2018, ha pubblicato opere dello scrittore francese Emmanuel Bove e della scrittrice e drammaturga siciliana Luisa Stella. Nel 2022 pubblicherà opere dell’autore uruguaiano Carlos Liscano e i quaderni del poeta ceco JiĹ™í Orten.”

****

RINVIATA AL 4 MARZO L’INAUGURAZIONE DELLA “CASA DELLE FARFALLE” - Sarà lo spazio a verde interno a Palazzo Grignani in piazza Carmine a ospitare da venerdì 4 marzo il giardino tropicale in cui sarà allestita la Casa delle Farfalle. L’inaugurazione, già prevista per venerdì prossimo, è stata rinviata di una settimana per il mancato arrivo delle crisalidi. Realizzata con la collaborazione del Comune di Marsala, l'iniziativa è una mostra unica nel suo genere. Negli anni infatti, l'ideatore e curatore del progetto, Enzo Scarso, insieme a tutto il team di esperti naturalisti e collaboratori, ha creato in diverse città siciliane dei veri e propri giardini tropicali itineranti che ospitano centinaia e centinaia di farfalle, appena nate. Gli Organizzatori si scusano per il ritardo nell’apertura della “Case delle Farfalle”.