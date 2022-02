Kiev, la notte più lunga. E' fuga dalle bombe. Ansia anche in Sicilia 

26/02/2022 08:00:00

14,00 - Terzo giorno della guerra. Il presidente ucraino rifiuta l’aiuto degli Usa per lasciare il Paese: “La battaglia è qui: mi servono munizioni, non un passaggio”. In centomila in fuga dal conflitto.

Domani, domenica 27 Febbraio, alle 16:30 in Piazza Vittorio Veneto a Trapani si terrà una grande.manifestazione per la pace a sostegno della comunità ucraina duramente colpita dall’invasione russa.

Tutta la Città di Trapani ed i comuni vicini sono invitati a partecipare in massa e con i loro gonfaloni e bandiere: sindaci ed amministratori locali, associazioni, partiti politici, parti sociali e sindacali, studenti, e cittadini sono chiamati a dare un segnale forte e di vicinanza anche alle comunità ucraine trapanesi in un momento così difficile.

ZELENSKY: “ITALIA CI SOSTIENE”— Con un twitter il presidente ucraino Zelenzky ha ufficializzato il contatto con il presidente del Consiglio Mario Draghi: “Questo è l’inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l’uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L’Ucraina deve entrare a far parte dell’Ue”.

Cittadini di #Kiev che dietro le barricate difendono la loro città e tirano molotov contro blindati e carri armati russi. Gloria all'#Ucraina e alla sua #RESISTENZA pic.twitter.com/4ZP173HJSq — La prima manina (@LaPrimaManina) February 26, 2022

11,00 - C'è grande apprensione tra la piccola comunità ucraina, sessanta anime in tutto, che vive nel Trapanese. Alcuni di loro, questa mattina, erano a piazza Vittorio Veneto, sventolando con orgoglio le bandiere della loro Nazione.

La piazza si è colorata di gialloblu. Trapanesi e ucraini insieme per dire stop alla guerra. Domani pomeriggio alle 16.30 ci sarà il seguito con un altro sit-in sempre davanti alla Prefettura di Trapani di cui si è fatto promotore il sindaco Giacomo Tranchida che ha invitato "tutti ma proprio tutti a partecipare".

Ad ascoltare l' appello del primo cittadino, con le lacrime agli occhi, Olga Mulyak. Dal 2010, la donna ucraina vive a Trapani. Lì nel Paese assediato dai soldati di Putin, Olga ha amici e parenti. La sua è una testimonianza che esprime il dramma di un intero popolo il cui destino sembra ormai segnato. “L'Ucraina da sola non può farcela. Serve il sostegno dell'Occidente. La gente combatte, difende il suo Paese, ma le altre Nazioni continuano a temporeggiare e la situazione diventa sempre più drammatica giorno dopo giorno”. La manifestazione di questa mattina è stata organizzata da Anpi, Cgil, Uil, e associazione Ciao Mauro. La grande mobilitazione, però, è prevista per domani.

08,00 - La guerra fra la Russia e l’Ucraina è entrata nel terzo giorno: le truppe di Mosca hanno lanciato l’assedio a Kiev, dove il presidente Zelensky prova a resistere in quella che definisce "la notte più lunga". Putin invita i militari di Kiev a rovesciare il governo e a prendere il controllo del Paese.

In serata erano circolate voci di un possibile negoziatocon Zelensky. Invece durante la notte si sino susseguiti gli scontri nella zona dello zoo. Intanto la Casa Bianca ha chiesto al Congresso 6,4 miliardi di dollari per assistere l'Ucraina.

La Russia sta attaccando la città da più direzioni, riporta la Cnn. I media ucraini riportano di sparatorie in atto vicino alla stazione ferroviaria di Kiev. Esplosioni e spari, con «pesanti scontri» stanno avvenendo nella zona di Vasylkiv della capitale, secondo un post Facebook delle forze armate, che parla di «combattimenti attivi». Anche il governo ha confermato gli scontri e ha esortato i residenti a rimanere nei rifugi e a non avvicinarsi a finestre o balconi. Secondo 'The Kiev Independent', ci sarebbero state circa 50 esplosioni e spari di mitragliatrici nei pressi dello zoo e nella zona di Beresteiska.

MUSUMECI. "La Sicilia per posizione strategica deve stare in allerta". Così il governatore sulla situazione nell'Est Europa. "Noi siamo legati al Patto Atlantico. Auguriamoci che prevalga il buonsenso e che questa ignobile aggressione compiuta da Putin nei confronti di un paese amico dell'Occidente possa rientrare".

UCRAINI IN SICILIA. Sono settemila gli ucraini che vivono in Sicilia, un milione in Italia. Uno scambio continuo fra il Paese dell’est Europa e l’Isola che si è trasformato negli anni. “In un primo momento – racconta al Giornale di Sicilia Yuliya Dynnichenko, presidente della associazione italo-ucraina I Nuovi Confini Onlus che vive fra Letojanni e Catania - era caratterizzato soprattutto da donne che trovavano lavoro come colf o badanti. Adesso è cambiato tutto: in Italia si trasferiscono giovani famiglie innamorate del vostro Paese”. Dynnichenko si occupa di mediazione culturale, è laureata in Giurisprudenza, ha 41 anni e da 22 abita in Sicilia, dove si sono trasferiti anche il padre e la madre da Leopoli, città di 730 mila abitanti dell'Ucraina occidentale, capoluogo dell'Oblast' ed è considerata uno dei maggiori centri culturali del Paese. “È la città dell’intellighenzia ucraina”, dice con orgoglio Dynnichenko.

“L’Ucraina – spiega – è diversa da come ve la immaginate: il 94% dei giovani ha una laurea. Per questo i nostri viaggi verso l’estero sono cambiati e le nostre occupazioni sono molto diverse da qualche anno fa. Lo scambio commerciale fra i nostri Paesi è dell’ordine di cinque miliardi di euro all’anno”.