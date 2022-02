Un uomo di Trapani per anni ha rubato soldi ad un disabile 

26/02/2022 12:54:00

Un uomo di Trapani ha rubato dei soldi ad un disabile. Per anni.

Aveva approfittato, infatti, di una persona incapace, vessandola per anni con richieste di denaro.

E' stato arrestato dalla polizia.

La vittima, da tempo era caduta nelle grinfie del suo aguzzino che, approfittando del suo stato di disabilità, era riuscito a farsi consegnare somme di denaro per diverse migliaia di euro. In particolare, l’uomo, dopo averne carpito la fiducia, aveva fatto credere alla sua vittima che le somme denaro estorte fossero necessarie per provvedere al suo sostentamento. Le indagini effettuate dagli agenti dai poliziotti, hanno permesso di accertare che l’indagato aveva sottratto oltre diecimila euro all'uomo, attraverso veri e propri appostamenti, accompagnati da reiterate pressioni psicologiche poggianti sulla fragilità della vittima, ridotta in uno stato di forte sudditanza.