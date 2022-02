Il Carnevale della politica a Marsala

26/02/2022 12:10:00

Il carnevale della politica. La maschera peggiore l'ha indossata negli ultimi tempi l'ex presidente degli Usa Donald Trump.

Nei suoi quattro anni alla Casa Bianca ne ha combinate di ogni. Per iniziare è l’unico presidente americano con due procedure di impeachment sul groppone durante il proprio mandato. La crisi del Covid-19 ha causato diverse “defaillance” a Donald Trump: indimenticabile e purtroppo per alcuni seguaci non lo è stato, l’invito rivolto agli americani a iniettarsi i disinfettanti per le mani così da mettersi al riparo dal virus, definito un "raffreddore cinese". Non dimenticando la citazione di un attentato, ovviamente islamico, in Svezia mai accaduto o la costruzione di un muro per fermare l'immigrazione messicana in Colorado, meno male che non esista un confine tra i due stati. Nel belpaese oggi riveste il ruolo di Brighella l'ex presidente del consiglio M.Renzi, astuto e furbo. Si è alleato con i suoi nemici pur di governare (Berlusconi, Alfano e Verdini). È un personaggio non tradizionale ma la maschera per il sindaco di Marsala è quella di Pinocchio. Molte promesse non mantenute, una su tutte, anche se fu fatta dal governo regionale nella persona di R. Razza (sì, quello di "spalmiamo i morti da Covid"), l'attivazione dell'ospedale d'infettivologia al San Biagio, mai avvenuta, ma da lui giustificata.

A perenne memoria dell'impegno tradito, la foto con Razza, Grillo e Papania, fondatore del movimento Via. La storia si ripete sul porto: a Sala delle Lapidi approda sul porto una mozione di Noi Marsalesi-F.Coppola e W.Alagna-che chiede al governo regionale, come promesso, di realizzare il progetto sull'infrastruttura. Coppola afferma che qualora non venisse approvato uno studio con il Piano Regolatore vigente, non lo voterà. Il vice sindaco conferma l'impegno politico che si tramuterà a breve con atto formale della regione, anche perché il primo cittadino in accordo con Musumeci ha rinunciato al finanziamento del fondo di rotazione, dell'onere della progettazione dell'intera opera. Decisamente raffinata la metafora di Ruggieri quando comunica che nel pomeriggio si era recato a festeggiare i 106 anni di un concittadino, con il quale l'anno prima si erano ripromessi di vedersi nel 2022. L'opposizione nutre dei dubbi sugli impegni presi dal presidente della regione, F.Coppola no, Ruggieri afferma che necessita avere fiducia. Coppola vuole che l'atto sia votato. Fici sostiene che la vicenda annosa non possa essere ridotta ad una mozione e non riesce a comprendere come il collega Coppola, improvvisamente, si sia risvegliato dopo che esecutivo cittadino e regionale avevano deciso per il fondo di rotazione avallato anche dal suo referente politico (S.Pelegrino). Fici desidera chiarimenti e un impegno ufficiale dell'amministrazione comunale e del governo regionale, che è prossimo alla scadenza.

Esito finale: 13 presenti -13 su 24 - 10 favorevoli, 3 astenuti. Sturiano auspicava unità d'intenti, non è successo. Il Carnevale della politica è servito.

Vittorio Alfieri