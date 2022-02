Gli stipendi dei Vigili del Fuoco equiparati a quelli delle forze dell'ordine

27/02/2022 04:00:00

Gli stipendi dei Vigili del Fuoco saranno finalmente equiparati a quelli di tutte le altre Forze di Polizia.

Un risultato reso possibile grazie allo stanziamento di oltre 210 milioni dal secondo governo Conte in avanti. L'ultimo stanziamento, pari a 80 milioni di euro, ha consentito la sottoscrizione del nuovo contratto del comparto che porterà ad aumenti in busta paga pari a 117 euro lordi al mese.



Oltre agli aumenti in busta paga sono previste anche maggiori tutele per il dipendente che segnala illeciti, i permessi per visite specialistiche, congedi per le donne vittime di violenza e unioni civili.

E ulteriori aumenti stipendiali potranno essere fatte con le risorse stanziate con la Manovra per 2022.

"Ancora una volta il MoVimento 5 Stelle dimostra con i fatti la volontà di valorizzare il grande patrimonio umano di migliaia di donne e uomini del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rendendo merito al loro prezioso e incessante lavoro per tutta la nostra comunità. Come ha ben detto il Sottosegretario Sibilia che ringrazio per essersi strenuamente battuto nell'interesse del Corpo, si tratta di un risultato storico atteso da oltre 20 anni". Questo il commento del senatore del MoVimento 5 Stelle, Vincenzo Santangelo.