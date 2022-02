L'allarme bomba alla Clinica Morana a Marsala 

28/02/2022 19:05:00

Insolito pomeriggio alla Clinica Morana di Via Trapani, a Marsala. In tanti hanno notato questo pomeriggio i dipendenti fuori la struttura, e la presenza della polizia e addirittura di cani poliziotto. Cos'è successo?

Secondo le informazioni raccolte dalla redazione di Tp24, una telefonata anonima ha avvisato la polizia, poco prima della 15, della possibile presenza di una bomba all'interno della struttura.

I dipendenti sono stati fatti evacuare, quasi tutti. I pazienti, invece, essendo a letto gravemente malati, sono rimasti al loro posto assistiti dal personale rimasto.

Sono intervenuti pure gli artificieri, da Palermo, con i cani addestrati a fiutare l'esplosivo. La struttura è stata setacciata in lungo e in largo ma, per fortuna, non è stata trovata alcuna bomba.

Poco prima delle 19, pertanto, il personale è stato fatto rientrare in sicurezza, e ai degenti è stato servito il pasto della sera.

Adesso sono in corso le indagini per capire chi e perché ha voluto procurare questo allarme, in un periodo in cui già siamo tutti molto stressati dalle notizie sulla guerra in corso.

"Non so che dire - commenta Riccardo Morana - è una bravata, se così vogliamo chiamarla, che ci è costata un pomeriggio di lavoro, non solo nostro, ma anche dei poliziotti, nonchè la preoccupazione dei parenti dei nostri pazienti. Davvero, non c'è più cosa sentire ..."