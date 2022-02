Giacomo Campo nuovo responsabile di Confsal Pesca Trapani 

28/02/2022 16:00:00

Giacomo Campo nuovo responsabile federazione sindacale provinciale di CONFSAL PESCA Trapani.

Si rende noto che il Rag. Giacomo Campo ha ricevuto la nomina da parte del segretario Nazionale Dott. Bruno Mariani, di reggente delle segreteria provinciale della federazione sindacale CONFSAL Pesca - Trapani.

La federazione sindacale tutela e assiste i lavorati del comparto ittico ed agroalimentare, è organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa firmataria di CCNL di settore.

“Occorre rilanciare il comparto e la tutta la filiera ittica e agroalimentare sfruttando le opportunità del PNRR, la nuova PAC e il Feampa 2021-2027 per il settore pesca” - incentivare il ricambio generazionale sia nel comparto pesca ( maggiormente la piccola pesca ) che quello dell' agroalimentare, fortemente scoraggianti per i giovani- collaborare e fare progettazione insieme alle forze istituzionali sindacali, associazioni di categoria, cooperative e istituzioni pubbliche- occorre anche fare leva per rivedere l'impianto strutturale dell'ammortizzatore sociale e previdenziale della CISOA a beneficio delle imprese di pesca e lavoratori medesimi ma sopratutto per bilanciare lo sforzo di pesca a tutela dell'ambiente.