 Covid, il bollettino del 1° marzo: in Sicilia 4.762, altri 33 morti, ricoveri stabili

01/03/2022 18:36:00

Prosegue l’altalena dei casi di covid in Sicilia. Rispetto a ieri c’è un aumento di quasi tre volte dei nuovi contagi dovuto comunque all’aumento di, appunto, quasi tre volte dei tamponi processati. Anche negli ospedali comunque la pressione, pur non essendo quella di un mese fa, fatica a scendere. I dati sono contenuti nel bollettino covid del 1 marzo diffuso dal ministero della Salute.

I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 4.762 rispetto ai 1.606 di ieri, ma la differenza è data dai tamponi processati: l’ultimo bollettino ne riporta 34.268 mentre ieri (che si riferiva alla domenica) erano stati soltanto 12.699. Il tasso di positività infatti è in leggera salita e passa dal 12,6% di ieri al 13,8% di oggi.

I morti sono stati 33 e il totale delle vittime siciliane del virus sale così a 9.498 persone.

In ospedale situazione stabile: nelle aree mediche ci sono 1.039 persone (-10 rispetto a ieri) ma nelle terapie intensive ora i ricoverati sono 72 (+5) e con 14 nuovi ingressi.

L’anno scorso, al primo marzo del 2021, i nuovi casi erano stati 478 con 18 morti. Ma gli spostamenti erano limitati al minimo, e non circolavano nè la variante Delta, né la Omicron, che hanno compromesso parzialmente l'efficacia dei vaccini (formidabili comunque nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva) e aumentato l'indice di contagiosità del virus.

PROVINCE

Palermo: 187.818 casi complessivi (1232 nuovi casi)

Catania: 183.834 (849)

Messina: 102.103 (613)

Siracusa: 75.523 (686)

Ragusa: 58.293 (460)

Trapani: 55.911 (331)

Agrigento: 54.672 (683)

Caltanissetta: 50.231 (247)

Enna: 23.167 (172).

IN ITALIA. Sono 46.631 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 17.981. Le vittime sono invece 233 (ieri erano state 207). Sono 12.829.972 gli italiani contagiati dal Covid dall’inizio della pandemia, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 1.073.230, in calo di 26.704 nelle ultime 24 ore, mentre i morti totali salgono a 155.000. I dimessi e i guariti sono 11.601.742, con un incremento di 73.607 rispetto a ieri.

Sono 530.858 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano

stati 198.513. Il tasso di positività è all’8,8%, in lieve calo rispetto al 9% di ieri. Sono invece 708 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 74. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.456, ovvero 395 in meno rispetto a ieri.