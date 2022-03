A Trapani un laboratorio di canto popolare sui canti in salina

02/03/2022 12:15:00

Trapani welcome partner del “Progetto riserva della saline” organizza un Laboratorio di Canto Popolare per imparare i canti di salina e dei salinai.



Il laboratorio è rivolto a chi è interessato alla storia dei canti tradizionali del nostro territorio,alla loro origine, al loro linguaggio, all’aspetto sociale e culturale diffusi, da sempre, secondo una lunga tradizione orale che, nel tempo rischia di perdersi.



Requisiti: Età minima 16 anni. Non sono necessarie competenze musicali.

Il corso si terrà a Trapani e sarà della durata di 12 ore in 5 giornate si svolgerà nel mese di marzo 2022.

La partecipazione è gratuita. Chiusura iscrizioni 10 marzo 2022. Per info: 340 2427212



Il progetto "Progetto Riserva Saline" è finanziato con le risorse da Fondazione con il Sud,soggetto Capofila: Legambiente Trapani Erice Circolo Nautilus in partenariato con: AIAB Sicilia – Circolo di Trapani (Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica), l'associazione culturale Trapani Welcome, l'Associazione di volontariato “Azione X”, l' Associazione “Pro Loco Nubia”, l'Associazione “Saline e Natura”, l'AUSER - Associazione per l'Autogestione dei Servizi e la SolidarietaÌ€ - Circolo di Petrosino, il Comune di Paceco, il WWF Italia Onlus, organismo di gestione della Riserva Naturale. Partner esterno: il Comune di Trapani.