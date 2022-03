Bombola esplosa a Marsala, gravi i due tecnici

03/03/2022 17:26:00

Si trovano ricoverati a Palermo, in gravi condizioni, i due tecnici intervenuti oggi in una casa di contrada Misilla in cui è scoppiata una bombola del gas. Una fiammata che ha provocato la morte della padrona di casa, la signora Maria Costa di 89 anni (qui tutti i particolari).

Sono rimasti feriti, ma non sono in gravi condizioni, anche i due nipoti della donna.

Intanto emergono altri particolari su quanto accaduto. Sembrerebbe che la bombola fosse difettosa e i tecnici sarebbero tornati per verificare. Ma mentre controllavano c’è stata esplosione. Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 sono intervenuti i Carabinieri per le indagini del caso.