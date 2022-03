Marsala, la bombola esplosa. Chi sono i feriti 

03/03/2022 19:08:00

Arrivano maggiori informazioni sui feriti della tragica esplosione avvenuta oggi a mezzogiorno in un'abitazione di Misilla, a Marsala.

E' morta una donna, e ci sono quattro feriti. Due sono gravi.

I feriti sono i due "tecnici" intervenuti per il guasto alla stufa, uno del '59 e uno del '91, ed anche la figlia, classe '54 della donna morta, e il nipote (figlio della figlia), nato nell'82.

Tra i quattro i più gravi sono i due "tecnici", padre e figlio, trasportati a Palermo, al centro grandi ustioni. Non sono dei veri e propri "tecnici". L'uomo, in particolare, è il titolare di un'attività commerciale, che si trova in Via Salemi, vicino il bar Esmeraldos.