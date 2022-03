Totalmente al buio la SP21 nei pressi dell'aeroporto di Birgi

03/03/2022 12:21:00

Una delle strade più importanti del territorio della provincia di Trapani, la SP21, quella che collega Trapani a Marsala e in particolare nel tratto che affianca e precede l'ingresso all'aeroporto di Birgi, continua ad essere pericolosamente al buio.

Da anni questa strada si trova in queste condizioni (potete leggere qui un nostro articolo di alcuni anni fa). Ogni tanto c'è un intervento di ripristino, quando gli Enti preposti hanno le risorse per farlo, ma poi passano mesi se non anni, nuovamente al buio, come accaduto per la stessa rotatoria dell'aeroporto.

Il 2022 è l'anno delle elezioni regionali, e forse solo in campagna elettorale qualcuno si ricorderà in che condizioni si trovano da tempo le strade e l'illuminazione pubblica della provincia di Trapani. Qui sotto il video della Sp21 al buio: