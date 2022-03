Marsala, approvata mozione per il riconoscimento di Mozia e dello Stagnone Patrimonio Unesco

04/03/2022 11:32:00

“Mozia, le Saline e la Laguna dello Stagnone Patrimonio Unesco”, è questo l’obiettivo della mozione presentata e approvata ieri in consiglio comunale a Marsala.

Con il documento, presentato dai consiglieri del gruppo “Noi Marsalesi” Flavio Coppola e Walter Alagna e dal consigliere Massimo Fernandez, si chiede al Sindaco di Marsala, Massimo Grillo e al presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano di farsi promotori delle iniziative per il riconoscimento dell'Isola di Mozia e la Laguna dello Stagnone con le sue saline, patrimonio Unesco.

Il documento approvato ripercorre quello che è l’iter storico, che dal lontano 1973 ha visto la creazione di un Comitato Civico per la Tutela del Patrimonio Naturale e Culturale di Marsala di cui è stato promotore l'On. Paolo Mezzapelle, e che fu coordinato dall'ispettore scolastico Elio Piazza, da Giuseppe Musumeci e Francesco Giacalone che si sono impegnati contro qualsiasi forma di speculazione all’interno della Laguna

Nella mozione, discussa in aula dal consigliere Coppola, si ricorda che il Vomere lotta da ben oltre trent'anni, affinché Mozia e la Laguna dello Stagnone di Marsala vengano riconosciute Patrimonio dell'umanità e fu il consigliere comunale Rino Fernandez che presentò un atto di indirizzo votato dall'intero consiglio durante la sindacatura Carini, manifestando la volontà di richiedere la candidatura della Laguna dello Stagnone di Marsala. Nella mozione, infine, si fa cenno anche ad una dichiarazione del presidente della fondazione Unesco Aurelio Angelini, riguardo ai buoni presupposti per far entrare Lo Stagnone tra i siti del patrimonio dell’Unesco.