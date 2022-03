Trapani, denunce e sequestri per porto abusivo di armi  e droga 

05/03/2022 11:51:00

Sequestri e denunce sono stati eseguiti dai carabinieri di Trapani nel corso di un servizio di controllo del territorio per prevenire e reprimere gli episodi di microcriminalità. Nell'operazione sono stati impiegati anche i carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Carabinieri Sicilia. Un 48enne residente ad Erice con alle spalle precedenti, è stato denunciato per porto abusivo di armi.

E' stato trovato in possesso di un coltello a serramanico occultato in un borsello che teneva a tracolla. Altre 4 persone, invece, sono state segnalate alla Prefettura di Trapani perchè trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per uso personale. Durante i controlli, infine, i carabinieri hanno elevato contravvenzioni per 6.500 euro per infrazioni al Codice della Strada.