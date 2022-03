Truffa nella formazione, assolti Paolo Genco e altri quattro imputati

05/03/2022 17:43:00

Il Tribunale di Trapani ha assolto l’ex presidente dell’Anfe, Paolo Genco, accusato per una presunta maxi truffa al più importante ente di formazione professionale in Sicilia. Con Genco sono stati assolti dal giudice monocratico Massimo Corleo anche altri quattro imputati perchè il fatto non sussistre. Si tratta dell’imprenditore Baldassare Di Giovanni, Aloisia Miceli, Rosario Di Francesco e Tiziana Paola Monachella, responsabile dell’Anfe di Castelvetrano e compagna di Genco.

Il pm Belvisi, aveva chiesto la condanna per tutti gli imputati. L’inchiesta della Guardia di Finanza ha avuto inizio nel 2017 con l’arresto di Genco e altri e il sequestro di 41 unità immobiliare, che il Tribunale di Trapani ha dissequestrato.