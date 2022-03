Covid nel Trapanese, 7.807 i casi totali. Ci sono tre vittime. I dati di oggi

05/03/2022 18:31:00

Diminuiscono gli attuali positivi in provincia di Trapani, sono 7.807 i casi totali, ieri erano 8.088. Oggi si registrano 665 nuovi casi, 186 in più rispetto a ieri, ma sono stati comunicati dall'Asp 943 negativizzati, ieri, invece, nessuno. Nel trapanese si registrano ancora tre vittime che portano il totale a 579 dall’inizio della pandemia, mentre sono complessivamente 54.952 i guariti ( ieri 54.009).

I dati degli attuali positivi distribuiti nei 25 comuni del trapanese, tra parentesi il dato di ieri. 1.615 positivi a Marsala (1.673), 1.135 a Mazara del Vallo (1.143), 979 a Trapani (1.101), 764 ad Alcamo (787), 669 a Castelvetrano (644), 368 ad Erice (417), 290 a Castellammare del Golfo (321), 260 a Campobello di Mazara (273), 245 a Partanna (223), 227 a Petrosino (210), 165 a Pantelleria (180), 159 a Valderice (182), 138 a Santa Ninfa (113), 136 a Salemi (123), 133 a Paceco (150), 128 a Calatafimi Segesta (113), 96 a Custonaci (121), 68 a Salaparuta (58), 64 a San Vito Lo Capo (76), 57 a Gibellina (52), 52 a Buseto Palizzolo (63), 28 a Vita (31), 16 a Favignana (18), 15 a Poggioreale (16), 0 a Misiliscemi (0).

Per quanto riguarda i ricoveri, si trova un paziente in terapia intensiva (come negli ultimi due giorni), 8 sono in terapia semi-intensiva (ieri erano 12), 49 in degenza ordinaria (ieri 51), 13 in Rsa Covid hotel (ieri 12).