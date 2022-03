Trapani, è rottura tra il movimento "Amo Trapani" e il sindaco Tranchida

05/03/2022 20:00:00

Il sindaco di Trapani blinda la maggioranza fino alla fine del suo mandato, scatenando la reazione del Movimento Civico "AMO TRAPANI".

"Solo questo Movimento - si legge in una nota - è stato il sottoscrittore del “Patto Civico di Governo per Trapani - CambiaMenti” del 10 giugno 2018, e non i singoli consiglieri". Da qui la rivendicazione: essendo stati di fatto estromessi dalla maggioranza, rendiamo liberi i consiglieri che fino ad ora sono stati coerenti con lo spirito del Movimento. Chi ha sottoscritto l’accordo capestro - conclude la nota - autonomamente, è di fatto non più gradito e quindi fuori dal presente e da ogni progetto futuro, rimanendo senza nessuna copertura politica".