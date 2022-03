Trapani, dipinta la bandiera dell'Ucraina in piazza Vittorio Emanuele

07/03/2022 11:35:00

La centralissima piazza Vittorio Emanuele, a Trapani, si tinge di giallo-blu i colori dell'Ucraina.

Una gigantesca bandiera è stata dipinta sull'asfalto con la scritta “Peace for Ukraine”. Un altro gesto di solidarietà nei confronti di un popolo devastato dai bombardamenti dell'esercito russo. Una guerra che adesso non risparmia nemmeno i civili in fuga. La foto che ritrae una mano che fuoriesce da una coperta che avvolge il corpo senza vita di un bambino: il simbolo di una guerra folle e stupida. Fuggiva dalle bombe, quel bambino assieme al fratello e alla madre. Tutti e tre sono stati ucciso da un razzo. Quella foto ha fatto il giro del mondo.

Trapani ha risposto dipingendo quella gigantesca bandiera sulla sua piazza principale. Ma in città fioccano le iniziatine a sostegno del popolo ucraino con la raccolta di indumenti, generi alimentari e farmaci. Il primo Tir con il suo “carico di solidarietà” è già partito dal capoluogo, con destinazione l'Ucraina. Altri partiranno nei prossimi giorni perchè la macchina degli aiuti non si ferma.