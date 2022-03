Trapani, è morto in carcere Ciccio "pummaroro" Cammareri

07/03/2022 21:29:00

Deceduto in carcere, dove stava scontanto 14 anni per rapina, il trapanese Francesco Cammareri detto Ciccio pummaroro, uno dei componenti del commando che assalto' la villa dei coniugi Salone.

Cammareri era un volto assai noto alle forze dell’ordine.



Millantando di essere vicino a esponenti di Cosa Nostra, era solito farsi chiamare “padrino” per terrorizzare le vittime designate. Nel 2011 era stato arrestato dalla polizia, ma subito rimesso in libertà. Secondo gli investigatori era lui a capo di una banda specializzata in estorsioni e traffico di eroina.. A San Giuliano, uno dei quartieri più problematici di Erice dove viveva, faceva il bello e il cattivo tempo. "Se hai bisogno di qualcosa rivolgiti a me perché San Giuliano è nelle mie mani" avrebbe detto ad un commerciante.



Nel 2015, dopo una condanna a 12 anni, era stato arrestato di nuovo dalla Squadra Mobile su disposizione della Procura di Palermo.

Nel gennaio del 2019, partecipò all'assalto alla villa dei coniugi Salone. Una volta dentro l’immobile, il commando bloccò Paola Maltese, ginecologa al Sant’Antonio Abate, legandola con fascette e narcotizzandola. Poi i banditi minacciarono il marito, Renato Salone, chirurgo in pensione, con una pistola, per costringerlo ad aprire la cassaforte. Per ben quattro ore i due restarono in balìa dei rapinatori, che con l’aiuto di una smerigliatrice riuscirono ad abbattere la parete del caveau sotterraneo e poi riuscirono anche ad aprire in due la cassaforte, con all’interno una pistola, denaro in contanti e oggetti preziosi per il valore di oltre un milione di euro.



Avviate le indagini, gli investigatori sono riusciti a risalire a Cammareri con due campioni di Dna estratti da una sigaretta che lo stesso tenne in bocca senza accenderla durante la rapina. Per quel colpo, Cammareri venne condannato a 14 anni di carcere,