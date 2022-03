Casa e hobby: cos'è l'argano ed a cosa serve

07/03/2022 15:29:00

L’argano è un dispositivo di sollevamento e trazione. La corda o la catena del modello scelto è avvolta attorno a un tamburo, il quale consente di movimentare carichi pesanti a fronte di un minor dispendio di energie.

I dispositivi in questione sono sia elettrici sia manuali, sia portatili sia fissi. In aggiunta, l’argano è concepito per lavorare prevalentemente sugli assi verticali. L’utilizzatore dovrà scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze tenendo in considerazione sia il carico massimo – espresso in chilogrammi – sia la modalità d’uso.

Il consiglio è quello di acquistare un prodotto che abbia una capacità di trasporto elevata, in modo tale da compensare la perdita di forza che deriva dall’avvolgimento delle spire o dagli attriti che si verificano in fase di movimentazione.

L’ideale sarebbe optare per un argano con capacità massima del 50% superiore a quella necessaria per spostare mobili, pannelli in legno, vetri e qualsiasi altro oggetto in ambito lavorativo o domestico.

I modelli di argano: come scegliere il dispositivo migliore

Esistono vari tipi di argano, a seconda delle modalità d’uso del singolo utilizzatore. I modelli manuali sono i più semplici ed economici, consigliati per gli hobbisti che vogliono rinnovare la propria abitazione senza spendere budget consistenti sull’acquisto degli strumenti di manutenzione. Pur avendo una capacità di sollevamento limitata, sono semplici da installare e da utilizzare. L’energia necessaria per azionarli proviene dalla forza muscolare di chi li usa, motivo per cui sono consigliati per un impiego limitato e non continuativo.

In aggiunta, gli argani elettrici vengono messi in funzione previo collegamento a una rete di corrente da 220 V o a una batteria automobilistica da 12 o 24 V. Pur avendo una capacità di sollevamento superiore ai precedenti, tendono a riscaldarsi rapidamente e a dissipare l’energia accumulata. Per questo motivo, le macchine in questione sono adatte a un utilizzo intermittente.

Infine, gli argani meccanici e idraulici sono affidabili e professionali. Progettati per un funzionamento continuativo, sono i più performanti in termini di velocità di sollevamento e di carico massimo sostenibile.

A cosa serve l’argano? Una guida completa dalla A alla Z

L’argano è un macchinario indispensabile in tutti i più comuni progetti hobbistici. Non soltanto semplifica il sollevamento e la movimentazione di carichi pesanti, ma ha anche il vantaggio di essere intuitivo e portatile. La catena collegata al tamburo o alla puleggia di trasmissione è a propria volta costituita da un gancio o da un elettromagnete disposto all’estremità libera del cavo.

Per favorire il movimento del tamburo in un dispositivo non manuale, sarà sufficiente collegare il macchinario a una presa elettrica. In aggiunta, verifica prima di ogni accensione il corretto funzionamento del meccanismo che regola la discesa o il blocco automatico della catena. Grazie all’argano è infatti possibile ridurre sensibilmente la rottura e il danneggiamento dei carichi trasportati, a fronte di un minor dispendio di energia.

Infine, per lavorare in completa sicurezza è importante verificare che il cavo non sia troppo lungo: da un lato si corre il rischio di perdere potenza in fase di trasporto e, dall’altro, potrebbe accadere che la catena si aggrovigli su sé stessa – bloccandosi all’interno della puleggia.