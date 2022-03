07/03/2022 00:00:00

Ninna nanna della guerra, è una poesia di Trilussa che recita:

Ninna nanna, nanna ninna,

er pupetto vò la zinna:

dormi, dormi, cocco bello,

sennò chiamo Farfarello

Farfarello e Gujermone

che se mette a pecorone,

Gujermone e Ceccopeppe

che se regge co le zeppe,

co le zeppe d'un impero

mezzo giallo e mezzo nero.

Ninna nanna, pija sonno

ché se dormi nun vedrai

tante infamie e tanti guai

che succedeno ner monno

fra le spade e li fucili

de li popoli civili

Ninna nanna, tu nun senti

li sospiri e li lamenti

de la gente che se scanna

per un matto che commanna;

che se scanna e che s'ammazza

a vantaggio de la razza

o a vantaggio d'una fede

per un Dio che nun se vede,

ma che serve da riparo

ar Sovrano macellaro.

Chè quer covo d'assassini

che c'insanguina la terra

sa benone che la guerra

è un gran giro de quatrini

che prepara le risorse

pe li ladri de le Borse.

Fa la ninna, cocco bello,

finchè dura sto macello:

fa la ninna, chè domani

rivedremo li sovrani

che se scambieno la stima

boni amichi come prima.

So cuggini e fra parenti

nun se fanno comprimenti:

torneranno più cordiali

li rapporti personali.

E riuniti fra de loro

senza l'ombra d'un rimorso,

ce faranno un ber discorso

su la Pace e sul Lavoro

pe quer popolo cojone

risparmiato dar cannone!"

La composizione è una vera e propria maledizione e una denuncia sull'inutilità della guerra. Nella poesia sono presenti diversi riferimenti a governanti e personaggi della tradizione popolare. Ovviamente la lirica va contestualizzata, fu scritta all'inizio della grande guerra, e il lettore potrà paragonare i protagonisti del testo e quelli attuali. L'esegesi dello stesso e soprattutto nei versi che si citeranno è abbastanza lampante.

Quer popolo cojone: il popolo italiano (oggi è quello universale) non si rende conto (o è consenziente) che dietro alla guerra ci sono tornaconti economici ("che prepara le risorse pe li ladri delle borse"). La consapevolezza del genere umano è cresciuta, la conoscenza della storia è abbastanza diffusa e grazie a queste peculiarità le motivazioni di ciò che sta accadendo in Ucraina sono comprensibili, è indiscutibile la lotta geopolitica e gli interessi pecuniari contesi ricordati dal poeta romano. Essendo convinti sostenitori dell'inutilità della guerra, speriamo nella diplomazia.

