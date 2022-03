Lavoratori ASU. Lo Giudice (Sicilia Vera): "Riprendere percorso stabilizzazione"

08/03/2022 04:00:00

"La bocciatura da parte del Governo nazionale della norma dello scorso anno che mirava a stabilizzare gli ASU non può restare l’ultimo atto compiuto dal Parlamento siciliano per giungere alla soluzione dei problemi di questa categoria di lavoratori, che da anni vivono ormai in un limbo inaccettabile.

L’impugnativa di quella norma, sostanzialmente dovuta alla mancata copertura finanziaria complessiva del provvedimento, non deve farci desistere da un obiettivo che è fondamentale, non solo per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori ma anche per la salvaguardia di tutti quei servizi che svolgono di fatto all’interno delle pubbliche amministrazioni.

Ci aspettiamo dal Governo regionale una proposta chiara in questo senso, senza le incertezze normative contenute nella legge del 2021 e che hanno portato ad un ennesimo stop per i lavoratori." Lo ha dichiarato Danilo Lo Giudice, deputato regionale di Sicilia Vera e Presidente del Gruppo Misto all'ARS