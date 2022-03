8 Marzo, Giornata Internazionale della Donna. Tutte le iniziative nel trapanese

08/03/2022 06:00:00

Oggi è l'8 Marzo, la Giornata Internazionale delle Donne, giornata per ricordare le conquiste femminile e quelle ancora da raggiungere. In una società evoluta non dovrebbe nemmeno esserci una ricorrenza che ricorda che c'è stato e c'è, purtroppo, ancora bisogno di lotte e di conquiste affinché le donne abbiano gli stessi diritti degli uomini, e per questo che la Giornata Internazionale delle Donne, deve servire a maggiori riflessioni, dibattiti e per sfatare diversi falsi miti.

Origine - 28 febbraio 1909. La giornata della donna nasce ufficialmente negli Stati Uniti in questa data per volontà del partito socialista americano. In quel giorno venne organizzata una manifestazione in favore del diritto delle donne al voto. Nel 1910 l’iniziativa venne sostenuta a Copenaghen nella Conferenza internazionale delle donne socialiste. Proteste - Quella del febbraio 1909 non fu la prima delle manifestazioni per i diritti delle donne e il suffragio universale. Già dalla metà dell’800 in varie parti del mondo ci si batteva (in Nuova Zelanda il voto femminile esiste dal 1893). Sono i movimenti delle Suffragette. Migliaia di donne scioperarono tra il novembre 1908 e il febbraio 1909 a New York per migliori condizioni di lavoro e aumenti salariali. Leggenda - Non è vera la storia che la giornata sia stata istituita in ricordo delle operaie morte nel rogo della fabbrica Cotton di New York. Non furono chiuse nella fabbrica dal padrone perché non potessero partecipare a una manifestazione. La leggenda è nata dopo la Seconda Guerra Mondiale e spesso cambiano luogo e data. Il vero incendio avvenne il 25 marzo del 1911. Nella fabbrica newyorkese della Triangle morirono 146 persone, per la maggior parte donne immigrate. Data - La data dell’8 marzo viene dalla Russia. In quel giorno le donne di San Pietroburgo scesero in piazza, nel 1917 per chiedere la fine della prima guerra mondiale e protestarono contro lo Zar. Le delegate della Seconda conferenza internazionale delle donne comuniste scelsero questa come data per la Giornata Internazionale dell’Operaia. L’8 marzo è la data ufficiale della giornata della donna anche per scelta dell’Onu. L’Organizzazione per le Nazioni Unite ha celebrato nel 1975 l’Anno internazionale della donna. In Italia la prima celebrazione è del 1922, ma si rafforzò nel 1945 quando l’Unione Donne in Italia la ricordò nelle zone dell’Italia già liberate dal fascismo. Mimosa - Una particolarità italiana quella del fiore giallo arrivata nel 1946.La mimosa è stata scelta perché fiorisce proprio nei primi giorni di marzo. La indicò Teresa Mattei, la più giovane eletta all’Assemblea Costituente. Era un fiore più povero e diffuso nelle campagne rispetto alla violetta francese.

Sono tantissimi gli eventi che istituzioni pubbliche, scuole, forze dell'ordine, associazioni di volontariato, sindacati, organizzano in occasione della Giornata Internazionale della Donna: dibattiti, convegni, concerti, intitolazioni di strade. Ecco quali sono in provincia di Trapani.

MARSALA, UNA STRADA INTITOLATA AD EMENUELA LOI E IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA - Il comune di Marsala e la Questura di Trapani hanno fatto coincidere nella “Giornata Internazionale della Donna”, due eventi commemorativi per il 30° Anniversario delle stragi di mafia.Oggio martedì 8 Marzo - il primo appuntamento è alle ore 17:00 in via Verdi, dove un tratto della suddetta strada, quello in cui ha sede il Commissariato della Polizia di Stato, sarà intitolato ad Emanuela Loi, l'Agente di PS che ha perso al vita nell'eccidio di via D'Amelio. In serata, al Teatro Impero (ore 21:00), si terrà il Concerto della storica e prestigiosa Banda Musicale della Polizia di Stato. Assieme ai 60 musicisti diretti dal Maestro Maurizio Billi, sul palcoscenico i soprani Lucia Nicotra e Liliana Aiera, con il tenore Aldo Caputo. La conduzione della serata è affidata a Salvo La Rosa.

Per il concerto al Teatro Impero, come già accaduto per gli Stati Generali dell'Export il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, non ha badato a spese. 300 mazzetti di mimose e cinque mazzetti primaverili per le donne presenti a Teatro costano complessivamente 785 euro. Poi ci sono le somme per gli artisti e il presentatore. In totale per il soprano Liliana Aiera, il tenore Aldo Caputo, e per il conduttore Salvo La Rosa, il comune pagherà la somma di 4.617,80 euro. La pubblicità tradizionale, con i vecchi e "cari" manifesti (120) e le locandine (250) costa al Comune altri 868 euro. Ed ancora il service audio e luci per il concerto costa 3.900 euro, mentre il pernottamento per i componenti della banda musicale che alloggeranno tra l'Hotel President e l'Hotel Stella d'Italia verrà a costare in totale 7.480 euro. Il totale per gli eventi della Giornata Internazionale della Donna è di 17.650 euro, non proprio a buon mercato, a maggior ragione in questo periodo di straordinaria crisi economica.

MARSALA - "Insieme contro la violenza!" è il titolo della conferenza che si terrà il prossimo 8 marzo 2022, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, all’Istituto "F. Cosentino" di via Del Fante 35 a Marsala. L’incontro è organizzato dall’istituto Cosentino in collaborazione con il Centro Antiviolenza “Casa di Venere”, la Procura della Repubblica di Marsala e l’Arma dei Carabinieri. Dopo i saluti della dirigente scolastica, Maria Luisa Asaro gli interventi dei relatori: Luana Rana, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Marsala; Cap. Guido Romano Rosadoni, Comandante Compagnia Carabinieri di Marsala; Mar. Ca. Giacomo Davide Bertolino, Sezione di Polizia Giudiziaria Procura della Repubblica di Marsala, Referente "Sportello Antiviolenza"; Cinzia Bochicchio, attrice teatrale - Tommaso Rallo, attore teatrale; Daniela Medusa, Psicologa, volontaria Centro Antiviolenza “Casa di Venere”, Operatrice “ Sportello Antiviolenza”; Ignazio Pizzo, Docente e Consulente informativo cybersecurity. La conferenza sarà moderata dalla docente Rosanna Gambino, hanno contribuito il referente per il bullismo e cyberbullismo, il prof. Sascha Caldarella e la prof.ssa Francesca Palermo, referente per la legalità.

MARSALA, - "IO LOTTO" è la manifestazione organizzata dall’associazione ARCOBALENO di Marsala e dai Liberal Socialisti per celebrare la giornata internazionale della donna, istituita per la commemorazione della lotta condotta per il riconoscimento dei diritti alle donne, già avviata nei primi del secolo scorso dal partito socialista americano. Nella piazza della Repubblica di Marsala, il giorno 8 marzo dalle ore 17 alle ore 18:00 attorno alla scalinata ricoperta di scarpe rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne, numerose speakers daranno testimonianza della propria condizione nella nostra società, ogni giorno segnata da atti di violenza e di discriminazione nei loro confronti. Sarà una riflessione pubblica con al centro la lotta necessaria ad affermare la dignità e i diritti delle donne, riconosciuti dalla nostra costituzione e tuttavia violati e calpestati dagli uomini, in particolare da coloro che credono di potere esercitare su di loro un potere assoluto e si sentono minacciati dalla loto forza ed autonomia. Storie di ordinaria violenza su donne aggredite, violate ed uccise dai propri compagni o da sconosciuti ; vittime nel corso dei processi condotti sia nei tribunali che nelle piazze dove la loro vita viene setacciata dal pregiudizio misogino che le condanna al ruolo di perfide seduttrici, fonte di ogni male. Donne emarginate, nella famiglia, nel lavoro e nei diritti individuali e sociali, il cui posto sta sempre un passo indietro per non fare ombra all’uomo; che non possono fruire di servizi pubblici essenziali perché la società non è a misura di donna; non hanno pari opportunità di sviluppare la propria personalità, poiché relegata ad un ruolo sociale subalterno immutabile.

TRAPANI - “Ripartiamo dal lavoro delle donne" di Cgil, Cisl e Uil - E' l’iniziativa organizzata da Cgil, Cisl e Uil Trapani in occasione della Giornata internazionale delle donne, che si terrà domani a partire dalle 9,30 nella sala “Fulvio Sodano” di Palazzo D’Alì, a Trapani. Sarà un momento di incontro e di confronto al quale parteciperanno due gruppi di studenti degli istituti “Rosina Salvo” e “Leonardo Da Vinci” e donne appartenenti al mondo del lavoro, a quello della cultura e a quello dell’imprenditoria.

Introduce i lavori Daniela Milana, responsabile del coordinamento Donne Cgil Trapani, modera Antonella Parisi, responsabile del coordinamento Pari opportunità Uil Trapani e conclude Delia Altavilla, responsabile del Coordinamento donne Cisl Palermo Trapani. Intervengono Rosanna Caruso, imprenditrice dell’Azienda “Caruso & Minini” di Marsala, Giacometta Marrone D’Alberti, maestro, professoressa e pianista, Antonina Pirrotta, ingegnera e professoressa ordinaria all’Università di Palermo, Anna Sidoti, ingegnera, Irina Solchanyk, lavoratrice. Concluderà la manifestazione il recital pianistico del maestro Veronica Rango.

TRAPANI - Da oggi 8 marzo e poi il 10, 17 e 24 le inziative a Trapani organizzate dalla Commissione Pari Opportunità del Comune:

ERICE - “Donne in rosa pallido”, oggi a partire dalle ore 11, nella Piazza Pertini di Erice, in occasione della Giornata internazionale della donna, si svolgerà la manifestazione denominata "Donne in rosa pallido". L’evento è organizzato dall'Assessorato Servizi Sociali e dalla Commissione comunale pari opportunità, in sinergia con il sindacato di Polizia Silp che promuove la giornata internazionale “La donazione si tinge di rosa”. Nella piazza sarà realizzato un flash mob con le donne presenti, in rappresentanza delle varie associazioni culturali e sociali e del mondo dell'imprenditoria femminile. Parteciperanno all’evento gli alunni dell'Istituto IPSEOA "V.Florio" e dello Sciascia Bufalino e gli alunni dell’Istituto Artistico “M. Buonarroti” di Trapani che realizzeranno un’estemporanea di pittura su una tela.

Durante l’evento sarà presente l’autoemoteca del Presidio Ospedaliero “Sant’Antonio Abate di Trapani” per reperire nuovi donatori. Chi fosse già donatore, potrà invece effettuare una donazione di sangue.

I partecipanti avranno la possibilità di indossare mascherine blu e gialle, i colori della bandiera ucraina, per mostrare la propria solidarietà nei confronti della popolazione vittima della guerra. Un gruppo di donne dell’Associazione Culturale “Ucraina Mediterranea” porterà inoltre le proprie testimonianze sulla tragedia della guerra.

«L’obiettivo dell’evento – sottolineano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora ai servizi sociali, Carmela Daidone - è ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo. Sarà anche l’occasione per riflettere sull’avanzata russa in Ucraina che porta con sé una scia di violenze, soprusi e abusi anche nei confronti delle donne. Un ulteriore momento di sensibilizzazione sul tema della parità di genere, nella speranza che la tragedia della guerra possa presto avere un epilogo».

MIMOSEDACCIAIO2022 - Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina di Diritti Umani in occasione della Giornata Mondiale della Donna 2022 intende, come ogni anno, ripercorrere le conquiste sociali, economiche e politiche raggiunte dalle donne nel corso della storia e riflettere su quanta strada ancora c’è da percorrere per il raggiungimento della vera parità di genere, obiettivo agognato dell’Agenda 2030. La storia di questa giornata è profondamente radicata nelle pagine più significative del ’900. Il CNDDU negli ultimi anni ha lanciato l’iniziativa Mimose di acciaio per permettere agli studenti della scuola italiana di conoscere storie di donne, come Franca Viola, Nilde Iotti, Maria Montessori, Oriana Fallaci e Rita Levi Montalcini, che hanno contribuito al cambiamento della società e al progresso civile. Quest’anno ci sentiamo di segnalare come Mimosa di acciaio 2022 proprio la Dott.ssa Rosanna Oliva De Conciliis, nota semplicemente come Rosa Oliva, giurista, attivista, scrittrice italiana, insignita dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella. Conosciuta per aver vinto nel 1960, il ricorso presso la Corte Costituzionale, dopo rifiuto in quanto donna, del Ministero dell’Interno di ammetterla al concorso per la carriera prefettizia. La Consulta a suo favore fu una decisione storica, in quanto aprì i concorsi pubblici anche alle donne. Il CNDDU chiede pertanto ai docenti della scuola secondaria di I e II grado di cogliere, nella giornata dell’8 marzo, una Mimosa di acciaio e donarla ai propri studenti, ovvero raccontare la storia della dott.ssa Oliva, attualmente Presidente dell’Associazione per la promozione sociale Rete per la Parità, perché la sua figura omaggia sia l’8 che il 10 marzo, e perché il suo vissuto può davvero offrire importanti spunti di riflessione e incoraggiare le giovani studentesse a perseguire i loro obiettivi senza timori e nella consapevolezza che essere donna significa, oggi più che mai, essere protagonista della propria vita. E la posizione sociale delle donne determina davvero sia l’emancipazione femminile che il progresso sociale in senso lato. Solo conoscendo la storia di grandi donne possiamo realmente favorire un serio impegno divulgativo e affiancarlo a tutti i progetti tesi a eliminare, specie a livello ordinamentale, qualunque forma di disparità o discriminazione tra uomo e donna. L’Hashtag per la Giornata Mondiale delle Donne 2022 è #Mimosediacciaio2022.

CASTELVETRANO - "RITRATTI di DONNA",DONNE DI IERI, DI OGGI, DI DOMANI” - “Si è detto che il Novecento è stato il “Secolo delle donne”, ma nulla è stato loro regalato. I progressi e le conquiste sociali, politiche e culturali sono stati il risultato di un grosso impegno, mobilitazione e lotte, vittorie e arretramenti. Dall’inizio del secolo, la data dell’8 marzo segna una ricorrenza ad altissimo valore simbolico che negli ultimi anni, anche se banalizzata dai media e a volte ridotta a rito consumistico, resta un’occasione di ampia mobilitazione e di trasmissione di memoria tra le generazioni. Se ne attualizza così la corposa valenza politica: l’8 marzo ha un passato glorioso e un futuro che toccherà alle donne più giovani scrivere. (Loredana Lipperini Prefazione del volume “8 marzo: Una storia lunga un secolo” di Tilde Capomazza e Marisa Ombra ).

Il CLUB PER L’UNESCO di CASTELVETRANO – SELINUNTE, in questi difficili giorni, ha scelto di celebrare le donne che si sono distinte nel panorama nazionale ed internazionale, sia nel presente che nel passato, dando “silenziosamente” spazio alle immagini che le ritraggono orgogliose, di certo più eloquenti di prolisse ed oramai anacronistiche dissertazioni sull’evoluzione etica e sociale che le ha viste protagoniste. Il tutto, in una cornice che vedrà parte della piazza illuminarsi di giallo, a simboleggiare il colore della mimosa, quale fiore celebrativo prescelto per la predetta Giornata. Grazie al sostegno del Comune di Castelvetrano, che patrocinerà l’evento, e alla collaborazione di aziende che operano nel territorio, che ringraziamo per la sensibilità dimostrata, l’8 marzo dalle ore 17.30 e per l’intera serata verranno proiettati nel sistema delle piazze.









CASTELLAMMARE DEL GOLFO, INAUGURAZIONE SPORTELLO ANTIVIOLENZA - Uno sportello antiviolenza inaugurato e presentato l’8 marzo: per la “Giornata internazionale della donna” sarà operativo nei locali comunali uno sportello di supporto comunale per chi ha subito, o subisce, violenze fisiche e psicologiche. Curato da professionisti, il punto di ascolto sarà presentato martedì 8 marzo alle ore 17 nei locali del teatro Apollo Anton Rocco Guadagno di corso B. Mattarella. Lo sportello è promosso dall’assessorato comunale Pari opportunità, guidato dalla vice sindaco Brigida Di Simone in collaborazione con la commissione comunale Pari opportunità, presieduta da Mariella Marraccino. «Rendiamo immediatamente operativo lo sportello comunale antiviolenza che è uno spazio gratuito aperto alle donne che subiscono maltrattamenti e violenza di ogni genere e che vi si potranno rivolgere mantenendo l’assoluto anonimato -affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Pari opportunità Brigida Di Simone-. Grazie al supporto di professionisti, si tratta di un aiuto concreto perché dopo l’inaugurazione renderemo noto il numero telefonico da chiamare per ricevere ascolto, sostegno psicologico e consulenza legale. Uno strumento istituzionale utile e sicuro per la sensibilizzazione e l’aiuto alle donne che vivono situazioni delicate e di violenza». «In cantiere abbiamo più iniziative per la prevenzione della violenza e la promozione delle pari opportunità e del rispetto nei confronti di tutti. Lo sportello sarà attivo tutti i giorni indicando i comportamenti da adottare ed i servizi offerti. Ringraziamo -concludono il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alle Pari opportunità Brigida Di Simone- la commissione Pari Opportunità per la collaborazione ed operatività».

TRAPANI, CARTOLINA FILATELICA E ANNULLO SPECIALE DI POSTE ITALIANE - Poste Italiane celebra la Festa della Donna con una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a un destinatario. Sull’immagine della cartolina, realizzata attraverso una lavorazione grafica lucidata con lo scopo di darne maggiore evidenza e in un gioco di luminosi colori, si possono intravedere alcuni francobolli dedicati a storici volti femminili. Il prodotto filatelico è in vendita nell’ufficio postale di Trapani Centro sito in piazza Vittorio Veneto, oltre che negli “Spazio Filatelia” del territorio nazionale e fino all’8 marzo sarà disponibile anche l’annullo speciale rettangolare.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro anche in provincia di Trapani: la grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come la parità di genere ha portato a registrare 14 uffici “rosa”, anche nei ruoli di responsabilità. Poste Italiane è inoltre tra i 19 gruppi a livello mondiale che hanno superato il gender pay gap contribuendo a rendere l’Italia, insieme a Regno Unito e Spagna, paese leader in tale ambito.

PACECO - Due incontri sono stati organizzati a Paceco, dall’Amministrazione comunale in collaborazione con altre realtà del territorio, per celebrare domani la Giornata internazionale della donna.

Il tema della donna come ambasciatrice di Pace, sarà al centro di un convegno che avrà inizio alle 10.30, nell’aula consiliare del Comune. Nel corso dei lavori, moderati da Franca Valenti, interverranno il Sindaco, Giuseppe Scarcella, gli assessori ai Servizi sociali, Teresa Soru, e agli Eventi, Salvatore Culcasi, la presidente Cotulevi, Aurora Ranno, Adriana Tranchida della Fidapa, la presidente dell'Associazione Mogli Medici Italiani, Giuseppina Marchetti, e tre rappresentanti del Rotary Birgi Mozia, Salvina De Vincenzo, Marianna Grammatico e Annamaria Cipponeri. Inoltre, saranno lette alcune poesie degli alunni della Terza B del plesso Pacelli di Paceco. Il secondo incontro, con inizio alle 17.30, nella Biblioteca comunale, sarà dedicato alla poesia con ulteriori riflessioni sulla Pace; moderatrice Susanna Scaduto. In particolare, saranno letti alcuni versi di “Persistenze” di Stefania La Via, con intermezzi musicali a cura di Syria Messana, Anna Maria tedesco e Vita Magaddino. Inoltre, è prevista la testimonianza di Ninni Guidotto a sostegno dell’Associazione Ucraina Mediterranea.

ASP TRAPANI, "AbbracciAmo la prevenzione" - L’Azienda sanitaria provinciale di Trapani sostiene l’Open day ‘AbbracciAmo la prevenzione’, un’ iniziativa dedicata allo Screening mammografico, promossa in collaborazione con il Centro di riferimento regionale per la senologia dell’Assessorato regionale alla Salute, prevista. L’iniziativa si inserisce in un programma finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione al femminile in occasione della Giornata Internazionale della Donna ed è rivolta a tutte le donne d’età compresa fra 50 e 69 anni, che potranno eseguire gratuitamente una mammografia di screening.

L’evento si svolgerà sabato 12 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, con prenotazione, nei seguenti ospedali: S. Antonio Abate, Trapani; San Vito e S. Spirito, Alcamo; Vittorio Emanuele II, Castelvetrano; Paolo Borsellino, Marsala; Abele Ajello, Mazara del Vallo. Sabato 19 marzo sarà possibile sottoporsi a screening mammografico gratuito nell’ospedale B.Nagar di Pantelleria, dove in questi giorni è in fase di installazione un mammografo con tomosintesi di ultima generazione. La mammografia con tomosintesi è un esame all’avanguardia che garantisce una risoluzione ottimale delle immagini permettendo l’individuazione visiva di lesioni non individuabili con le precedenti tecnologie. Il miglioramento nella precisazione dei margini e della posizione delle lesioni consente di ridurre sia il numero di biopsie inutili sia quello di falsi positivi.

In ciascun presidio ospedaliero è presente personale dedicato agli esami di screening senologico. L'obiettivo dell’esame è la diagnosi precoce per aumentare al massimo le probabilità di individuare la malattia in fase iniziale riducendo quanto più possibile i rischi dell’evoluzione della patologia, facilitando la guarigione e riducendo la mortalità. “Con questa iniziativa l’Asp di Trapani intende rafforzare un percorso virtuoso che punta a rilanciare le attività di prevenzione delle patologie più frequenti anche attraverso il potenziamento della dotazione strumentale dei presidi ospedalieri è uno tra gli obiettivi aziendali prioritari”, ha detto il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Paolo Zappalà. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il Centro Gestionale Screening al numero 0923/47 24 27 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle13.30.

MAZARA DEL VALLO - “Donna Lena”: La Resistenza di genere. Questo il titolo del seminario formativo organizzato dall’Associazione Demetra – Sportello Antiviolenza Donna – che si terrà domani dalle ore 10,00 nell’auditorium “Mario Caruso” di Mazara del Vallo in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale, e realizzato nell’ambito del Progetto del Piano di Zona Distretto S.S.53 “Oltre il silenzio” in collaborazione con l’ASP Consultorio Familiare è anche un omaggio a Elena Kovalskaya, la direttrice russa del Centro culturale e teatrale statale Vsevolod Meyerhold di Mosca, dimessasi nei giorni scorsi in segno di protesta contro l’invasione della Russia in Ucraina. Dopo i saluti dell’amministrazione comunale e della presidente dell’associazione Demetra Alba Di Giorgi, interverranno: Marisa Lenzi, Laura Mauro, Francesca Mannone, Francesca Rizzo e Anna Maria Fontana. Modererà i lavori Rossella Alfieri. Nel corso del seminario poesie tematiche a cura di Danilo Marino.